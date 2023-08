Crimen acecha a camioneros en el centro del país: atracos con violencia, al alza

Ernesto experimentó en la carretera México-Toluca “uno de los peores sustos de su vida”. Ese día, un grupo armado intentó asaltarlo cuando conducía su camión de carga sobre la México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México, cuyas carreteras son las más peligrosas para el autotransporte.

Recuerda que aquel día salió de Toluca a las 3:56 horas en una de las cinco unidades que opera su pequeña empresa. Tomó la autopista rumbo a la Ciudad de México, donde recogería la mercancía para luego llevarla a Campeche. “De pronto aparecieron unos polines en medio de la carretera y al no poder esquivarlos, los pisé. Mi camión se ladeó y me di cuenta que me perseguían hombres armados, no me detuve y aceleré. Aun con dos llantas ponchadas llegué hasta donde estaba una patrulla de la Guardia Nacional”.

Los sujetos que lo perseguían se siguieron de largo al ver la patrulla, pero dispararon contra él y los agentes. Los policías sólo gritaron ¡agáchense! y así lograron evitar las balas. Los agentes no hicieron nada, no hubo persecución.

El empresario cambió sus llantas (siempre trae dos de repuesto, pues sus viajes son muy largos) y después de un rato y pasado el susto, siguió su camino.

Ernesto libró el atraco, pero muchos no lo logran. Sólo en la entidad mexiquense, de enero al 11 de agosto pasado dos mil 229 transportistas fueron asaltados con violencia, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Situaciones similares se repiten cada vez con más frecuencia y violencia en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca, Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco-Lechería y la carretera México-Cuautla. Todas en el centro del país.

Entre enero y junio se han denunciado más de siete mil robos al autotransporte de carga en el país, un aumento de 10.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, reporta la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según estos datos, 97.2 por ciento de los delitos ocurre en 10 entidades: Estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

De los productos más robados 72 por ciento corresponde a hidrocarburos, productos de limpieza, medicamentos, material de curación, ropa calzado y químicos: 11 por ciento a alimentos y abarrotes; 7.0 por ciento a materiales para construcción y 6.0 por ciento a refacciones automotrices y electrónicos.

Luis García López-Guerrero, director de Seguridad de la Canacar, respondió a El Sol de México que el robo de estos productos genera un impacto en los costos de las empresas el cual ve reflejado en los precios al consumidor final.

La Canacar también indicó que ya trabaja en un estudio para determinar con precisión cómo impacta este delito.

Las aseguradoras dan cuenta del repunte en el robo de vehículos pesados, mientras que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIS) informó que en el periodo de 12 meses que concluyó en junio pasado fueron robadas ocho mil 834 unidades aseguradas, 24 por ciento más que en el lapso previo, con un promedio de 24 al día.

La cifra reportada es la más alta desde el periodo de junio de 2018 al mismo mes de 2019, cuando más de 10 mil camiones fueron robados.

Los datos de la industria de seguros también colocan al Estado de México a la cabeza en el robo de este tipo de unidades, seguido de Puebla y luego Veracruz.

MODUS OPERANDI

Precisamente en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que se han cometido mil 680 robos a transporte de mercancía del 1 de enero al 15 de agosto de este año. La autoridad señala que entre las prácticas de los grupos de la delincuencia para cometer estos asaltos destacan el reclutamiento de mujeres, quienes fingen pedir ayuda en las autopistas, y cuando los conductores de se detienen son atracados por sus cómplices. El uso de patrullas falsas es otra estrategia para consumar los hurtos en esa entidad del centro del país.

Fuentes policiales detallaron que los vehículos de carga que más se roban en el estado son los que transportan abarrotes, productos que los asaltantes comercializan luego en el mercado negro, mientras que a los vehículos los llevan a deshuesaderos para desmantelarlos.

Otras mercancías que también se roban en las autopistas México-Puebla, Puebla-Orizaba y Federal a Tehuacán son muebles, línea blanca, equipos de audio y sonido, alimentos, bebidas y materiales para construcción.

En Veracruz, en lo que va del año se han registrado al menos 840 robos de transporte de carga en carreteras y autopistas, además de los que se cometen contra automovilistas particulares, de acuerdo con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac).

Aunque se tiene el registro de que el tramo más peligroso es el de la autopista Córdoba-Puebla, entre los kilómetros 227 y 228, el delegado estatal de la Amotac, Juan Ciro Durán, dice que los robos de mercancía pueden ocurrir en cualquier vía porque falta vigilancia policíaca.

“En ocasiones, los delincuentes sólo saquean los tráileres y camiones, aunque hay casos en los que abandonan, hieren o matan a los operadores para huir con todo”, señala Durán Mendoza.

La Córdoba-Puebla y la Tinaja-Cosoleacaque son las carreteras que más preocupan a los transportistas, ya que grupos delictivos fuertemente armados son responsables de los atracos en esas vías. Los conductores identifican también la autopista México-Tuxpan, en el tramo Tejocotal-Veracruz, como otro de los trayectos en donde hay más robos. La carretera La Tinaja-Cosamaloapan, a la altura del kilómetro 39, del municipio de Tierra Blanca, es catalogada también como un punto de riesgo en la entidad.

Autoridades de la delegación en Veracruz de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que la mercancía robada en las carreteras de este estado incluye desde alimentos, fertilizantes, textiles, materiales para la construcción, bebidas alcohólicas, varillas de acero, línea blanca, refrescos, frutas, plásticos y refacciones automotrices hasta autos nuevos con todo y su nodriza.

En el norte de la República el problema no es menor. En Chihuahua se han registrado 118 robos en los diferentes tramos carreteros de la entidad, con un promedio de 17 casos al mes, de acuerdo con los registros compartidos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Del total de reportes generados por las autoridades estatales, 73 incidentes se relacionan con robos de mercancías de vehículos de carga que pasan por la entidad.

De acuerdo con la estadística, los tramos donde se concentran este tipo de atracos incluyen a los municipios de Chihuahua, Jiménez y Juárez, donde la FGE ha atendido 39 casos de robo de mercancías o asalto a los pasajeros del transporte público.

En San Luis Potosí, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó en su informe mensual que, al corte del pasado 30 de junio, en el estado se tienen registrados 202 denuncias de robo a transportistas. De estos casos, 124 se cometieron con violencia.

El fiscal estatal, José Luis Ruíz Contreras, destacó que el grueso de los robos corresponde al transporte de carga, “son los de mayor número, aunque también hay de vehículos particulares; del robo en carreteras federales la investigación corresponde a la Guardia Nacional”, aclaró.

En esta zona del país se reporta el robo de productos de la industria minera, además de línea blanca y ropa, principalmente en la carretera federal 57, la vía de comunicación donde más se presenta el asalto al transporte de carga.

La ubicación geográfica de Zacatecas, como enlace entre el centro del país y los estados del norte colindantes con Estados Unidos, le confiere un papel importante para el transporte de mercancías y de trasiego de droga, reconocen las autoridades estatales consultadas.

Del 1 de enero al 15 de agosto de este año se han registrado 130 robos de vehículos en la entidad, en las carreteras federales que atraviesan el territorio estatal, informó la Fiscalía del Estado.

Otra situación común en las carreteras del país es la incomunicación en ciertos tramos, como ocurre en la vía federal 54, en Concepción del Oro-Villa de Cos, Zacatecas, pues en sus cerca de 100 kilómetros no existe acceso a señal de teléfono celular y no hay unidades de vigilancia.

El diputado migrante José Juan Estrada contó a El Sol de Zacatecas que, en esta vía, los paisanos que visitan la entidad y el transporte de carga han sido víctimas de los grupos de la delincuencia.

Ante la inseguridad en las carreteras, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac) había convocado a un paro nacional el martes 29 y miércoles 30 de agosto, pero el viernes pasado la dirigencia de la agrupación anunció que la movilización se pospondrá tres meses luego de una reunión en Puebla con el subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, con quien se reunieron en mesas de trabajo para abordar el problema.

Entre los acuerdos alcanzados, se autorizó a los transportistas utilizar de manera gratuita las rampas de emergencia, así como la autorización para que puedan circular los vehículos de modelo atrasado, pues antes les exigían sacar de la circulación los camiones viejos.

El delegado de Amotac en Guerrero, González Álvarez, señaló que también se acordó el envío de una circular a las entidades y municipios del país, con el propósito que hagan valida la licencia de conducir digital.

La Guardia Nacional se comprometió a tener reuniones mensuales, tanto regionales y nacionales, con los transportistas.

