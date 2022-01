Piden que sea delito venta de videojuegos a menores

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena tipificar como delito la venta de videojuegos a menores de edad que hagan apología de la violencia, el delito y el consumo de drogas.

Al participar en el último día de la reunión plenaria de los senadores morenistas, la funcionaria federal presentó una lista de siete reformas en materia de seguridad entre las que se encuentran prohibir la venta de videojuegos violentos a niñas, niños y adolescentes.

Los juegos de video han sido reiteradamente criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como promotores de la violencia.

Otra reforma planteada por Rodríguez es utilizar los recursos de cuentas bancarias incautadas al crimen para equipar a los policías. “Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podrían utilizarse para la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos, para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios”.

Planteó además reformas para castigar el reclutamiento de menores para cometer delitos; endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen pornografía infantil, y facultar al Ejecutivo federal y a los estados para autorizar traslados de reos de penales locales a federales.

Asimismo, recordó a los senadores que será prioritaria la reforma constitucional para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de “pacificar” al país.

“NO SE EXPROPIARÁ NI UN TORNILLO”: NAHLE

Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró a los senadores de Morena que con la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador en materia eléctrica, no se expropiará “ni un tornillo”.

“No se va a expropiar ni un tornillo,

no se va a expropiar absolutamente na-da, no le vamos a pagar nada a nadie,

porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que

se vayan, porque no les estamos dicien-do nada. Nada más les decimos: ‘uste-

des se quedan en esta parte (de 46 por ciento de generación de energía)’”, dijo la funcionaria.

Durante su intervención, adelantó que a los particulares se les seguirá dejando una parte importante del mercado eléctrico en todo el país.