Destapan corrupción de hijo de Bolsonaro

MADRID. La Policía Federal identificó a Carlos Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, como uno de los miembros clave de una organización criminal dedicada a la elaboración y difusión de noticias falsas para amenazar y difamar a autoridades.

El periódico Folha de São Paulo indicó que la investigación asegura que esta pesquisa sería la causa de la destitución del ya exdirector de la Policía Federal, Maurício Valeixo, que derivó en la salida de Sergio Moro, ministro estrella a cargo de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. Moro acusó a Bolsonaro de injerencia ilegítima con su intervención.

Carlos Bolsonaro rechazó a través de Twitter estas afirmaciones calificándolas de "basura" y "chiste", pero suponen un paso más en la escalada de la crisis política con epicentro en el presidente.

El sustituto de Valeixo será con toda probabilidad Alexandre Ramagem, director de los servicios secretos brasileños y amigo de Carlos Bolsonaro.

Desde el periódico O Globo firman una editorial en la que directamente insinúan que Bolsonaro quiere "convertir la Policía Federal en una fuerza policial personal, como si fuera un dictador del tercer mundo".

La noticia de Folha apunta a que otro de los hijos de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, también estaría siendo investigado por su implicación en la organización criminal. El propio Eduardo Bolsonaro ha denunciado ya "un intento de confundir a la población".

Moro ya había alertado el domingo sobre una campaña de noticias falsas para descalificarle.

"He visto una campaña de fake News en las redes sociales y en grupos de whatsapp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por eso antes y después de la (operación) Lava Jato", aseguró el exmagistrado en sus redes sociales.

Ayer, la Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) envió una carta pública al presidente brasileño en la que solicita la "completa autonomía" del nuevo director general tras la polémica dimisión de Moro tras conocer la decisión de destituir a Valeixo, uno de sus hombres de confianza.

La misiva, que pide al mandatario comprometerse públicamente y garantizar la "total autonomía" del futuro director de la Policía Federal para formar un equipo sin la obligación de transmitir información al gobierno federal, exige que se despeje todo tipo de dudas sobre una posible injerencia en esa institución.

El presidente brasileño negó el viernes que buscase interferir en asuntos judiciales y achacó esas acusaciones a cálculos de Moro, movido por su "ego" y por la ambición de ser nombrado miembro de la Corte Suprema.