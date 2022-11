Medios que participaron con Assange en filtraciones exigen frenar proceso en su contra

El Gobierno de Estados Unidos debe abandonar el proceso judicial contra Julian Assange, ya que socava la libertad de prensa, consideran en una misiva divulgada este lunes los medios de comunicación que ayudaron en su día al fundador de WikiLeaks a publicar los cables diplomáticos.

El "New York Times", "Le Monde", "El País", "Der Spiegel" o "The Guardian" colaboraron hace doce años para filtrar extractos de los 250 mil documentos comprometedores con la administración estadounidense obtenidos por el periodista australiano, filtrados a WikiLeaks por el entonces soldado norteamericano Chelsea Manning.

Te recomendamos: Piden liberación de Assange con cadena humana que rodea el Parlamento británico

Los directores de esos medios que difundieron esas revelaciones confidenciales de Washington se han unido ahora para oponerse a los planes de la justicia estadounidense de acusar formalmente a Assange en virtud de la legislación diseñada para someter a juicio a los espías de la I Guerra Mundial.

"Publicar no es un delito", señalan estos medios, que consideran que el proceso contra Assange es un "ataque directo contra la libertad de los medios".

El activista lleva preso en la cárcel inglesa de máxima seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres, desde que fue arrestado en la embajada ecuatoriana en la capital británica, en 2019. Anteriormente había residido refugiado en esa legación durante siete años.

La extitular británica de Interior Priti Patel aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos el pasado junio, si bien los abogados del australiano están recurriendo esa decisión.

"The International Federation of Journalists, representing more than 600,000 journalists worldwide, calls for Julian Assange's immediate release"



"La Federación Internacional de Periodistas (600.000 periodistas en todo el mundo) pide la liberación inmediata de Julian #Assange" pic.twitter.com/D60GSnBFh4 — WikiLeaks (@wikileaks) November 28, 2022

El diario británico "The Guardian" recuerda hoy que bajo el mandato de Barack Obama, el Gobierno de Estados Unidos determinó que no sometería a juicio al fundador de WikiLeaks por las filtraciones de 2010 por el precedente que esto sentaría.

Ahora los citados medios están apelando a la administración del actual presidente, Joe Biden, para que retire los cargos.

En la misiva difundida hoy por esos medios, el grupo expresa sus "graves preocupaciones por el continuado proceso judicial de Julian Assange por obtener y publicar material clasificado".

"Obtener y difundir información sensible cuando es necesario en aras del interés público es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si ese trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se vuelven significativamente más débiles", apuntan.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregan que "doce años después de la publicación del (llamado) 'Cablegate', es hora de que el Gobierno estadounidense finalice su enjuiciamiento de Julian Assange por publicar secretos. Publicar no es un delito".