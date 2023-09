Abejas atacan a familia en colonia de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.-Dos mujeres y un hombre de la tercera edad resultaron con piquetes de abejas al encontrarse en el patio de su domicilio que se encuentra en la colonia 20 de Noviembre del municipio de Coatzacoalcos, por lo que fueron atendidos por personal paramédico de Protección Civil Municipal.

Esto ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana de este domingo en un domicilio localiza en la calle Miguel Hidalgo, casi esquina con José María Caracas del sector mencionado, en ese punto las tres personas fueron sorprendidas por los insectos a picarlos en varias partes del cuerpo, por lo que trataron de ponerse a salvo, sin embargo, resultaron lastimados.

Te puede interesar: ¿Rabia en humanos? Hay registro de mordeduras y picaduras en Veracruz

Autoridades de Protección Civil y Bomberos recibieron el reporte sobre estos hechos e inmediatamente se trasladaron a la zona y al llegar encontraron a un hombre lastimado por aproximadamente 60 picaduras de abejas, mientras tanto las mujeres tuvieron al menos 20 picaduras.

Los especialistas en primeros auxilios los estabilizaron en el lugar de los hechos y afortunadamente no fueron trasladados al hospital, por lo que su salud fue reportada como estable y fuera de peligro.

Protección Civil dio a conocer que reciben reportes de entre 5 y 6 solicitudes de apoyo por ese tipo de casos.





Policiaca Ataque de abejas deja seis niños con lesiones en El Castillo; los detalles

¿Se han registrado otros ataques de abejas?

El pasado 6 de mayo una familia de la colonia Benito Juárez Norte del municipio de Coatzacoalcos fue lastimada por abejas, resultando heridas tres personas, quiénes limpiaban un patio.

Los insectos los lastimaron después que accidentalmente movieron el nido y reaccionaron agresivamente en contra de ellos, por lo que salieron corriendo del domicilio solicitando la ayuda; algunas personas que escucharon se refugiaron en sus casas y una de ellas pidió apoyo al 911. En ese lugar también resultaron lastimadas algunas mascotas.

Te puede interesar: ¡Tremendo susto! Llegaron a clases y encontraron una boa en su salón

Otro caso ocurrió el 24 de enero del presente año y fue en Cosamaloapan, en donde un adulto mayor resultó lastimado por aproximadamente 100 abejas.

Los hechos sucedieron en la comunidad de Cerro Colorado y el lesionado que se identificó como Maximino “N” de 81 años de edad, fue trasladado por paramédicos de SAMUV Cosamaloapan al hospital del IMSS de la ciudad.

¿Qué hacer si una abeja me pica?

Autoridades recomiendan a las personas que sean picadas por una abeja remover, el aguijón con una pinza, posteriormente lavar la región afectada con agua fría y jabón, además aplicar hielo cubierto con una toalla o paño; finalmente colocar una pomada para picadura de insecto como Adantol y dejar secar sin cubrir la piel lastimada.

Dieron a conocer que el veneno normalmente no hace daño y no perjudica a la mayoría de las personas, pero sí es alérgico al veneno, inmediatamente buscar apoyo médico; en caso de embarazo la picadura no es amenaza para el feto, sin embargo, existe peligro si la madre es alérgica al veneno.