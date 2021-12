Autoridades electas del PRD no tienen "soga al cuello": Sergio Cadena

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, afirma que los ediles y diputados electos perredistas no tienen una “soga al cuello o correa” pero al sumarse a otros partidos traicionan a la militancia y los ciudadanos que votaron por ellos.

Señaló que, aunque no comparten su decisión de unirse a Morena, lo respetan y el Sol Azteca seguirá construyendo.

Leer más: PRD pondrá como condición a la reforma eléctrica, la liberación de sus "presos políticos"

“Quien se vaya a otro partido, se expulsa definitivamente, sus garantías, su participación dentro del partido ya no corresponde, entonces, somos adultos, mayores de edad, tomamos decisiones, nadie nos engaña y cada quien toma la ruta que le corresponda, yo no (me siento traicionado) traicionan a la militancia que votó por ellos, a los cientos o miles de ciudadanos que les dieron su voto y a ver con qué cara le van a pedir nuevamente el respaldo para decir, andan de chapulines, nos traicionan los ideales”.

Local LLama PRD a formar frente que defienda a presos políticos en Veracruz

Además, en entrevista niega que su partido esté dividido en Veracruz y dice que personas como la ex diputada local Yazmín Copete Zapot solo representan un “poquito” del PRD, pero no son una fortaleza.

“El PRD no está divido en Veracruz, está fuerte. A poco ellos representan todo (los Copete Zapot), ellos solo representan una parte de lo que es el PRD y no representan una fortaleza del PRD”.

Asegura que en el Sol Azteca se toman en cuenta todos los liderazgos en el estado y que por ello este sábado se reunirán para unir esfuerzos en la agenda común del partido.

“Tenemos liderazgos de todo el estado de Veracruz que estaremos marcando la ruta de lo que se determinó en el Congreso nacional, y la defensa que seguiremos haciendo a favor de nuestro amigo Rogelio Franco, esa es la fuerza del PRD y necesitamos tener un PRD unido, fuerte, fortalecido porque así lo demanda la gente”.

Señala que la gente todavía le sigue teniendo confianza a este partido por lo que conmina a los militantes a fortalecerlo.

Agrega que están dispuestos a dialogar con los gobernantes para respaldar sus propuestas y que la política es crear puentes de acercamiento y entendimiento que ayuden a resolver sus problemáticas como los presos políticos, “diálogo, no sumisión ni nos vamos a bajar los pantalones ni a ponernos de rodilla, es dialogar como iguales”.