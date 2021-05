Derrapó con su bicicleta y casi lo atropellan, en Lázaro Cárdenas

En los primeros minutos de este domingo, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta capital, un joven circulaba con su bicicleta con dirección a las Trancas municipio de Emiliano Zapata, en probable estado etílico cuando derrapó, cayendo casi a mitad del carril de circulación, un automovilista detuvo la marcha de su unidad para tratar de auxiliarlo, pero al observar que estaba inconsciente, llamó al 911 para solicitar el apoyo de los paramédicos.

Técnicos en urgencias médicas del grupo panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, de Código Bravo y del grupo motorizado Escuadrón Nacional de Rescate, arribaron al lugar.

Luego de valorar al muchacho y una vez que reaccionó, manifestó a los paramédicos haberse tomado unas copas con sus amigos, sin medir el riesgo que corría, tomó su bicicleta y se retiró con dirección a su domicilio.

Afortunadamente no pasó a mayores y al no haber resultado con alguna lesión, prefirió retirarse a su destino, no sin antes dejar su bicicleta encargada en un lavado de autos.

Así mismo los oficiales de la policía vial para evitar otro incidente, por su seguridad, lo enviaron en un auto de alquiler a su casa.