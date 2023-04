Hombre es baleado en Rinconada y  conduce hasta Xalapa para ser atendido

Un hombre fue herido de al menos 6 disparos la madrugada de hoy, en el poblado de Rinconada del municipio de Emiliano Zapata, por lo que tuvo que trasladarse en vehículo particular a la capital veracruzana para solicitar apoyo; tres horas después recibió atención médica.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron a las 2 de la mañana en el lugar en mención, en donde presuntamente tres desconocidos ingresaron a un domicilio para atacar a balazos a Bryan “N” y luego escapar con rumbo desconocido.

Tras la agresión, el lesionado a bordo de su vehículo acompañado de su mamá y hermana se trasladó hasta la capital veracruzana para recibir atención médica.

Luego de varios minutos de viaje, el lastimado que dijo contar con 29 años de edad, llegó hasta la zona conocida como el Olmo, que está en Las Trancas de Emiliano Zapata; en es lugar recibió apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que luego lo guiaron hasta la zona de Plaza Cristal.

En ese punto personal paramédico de Grupo BAP le brindó las atenciones necesarias y de inmediato lo trasladaron a diferentes hospitales, pues de acuerdo con informes, al menos tres nosocomios no lo recibieron, pues argumentaron no atender ese tipo de lesiones o no contar con cirujanos, además de no tener espacio.

Fue hasta las 7:30 de la mañana que Bryan “N” pudo ingresar al Centro de Alta Especialidad, para recibir atención de las heridas producidas por arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encargaron de apoyar al herido en todos los recorridos que realizó la ambulancia del Grupo BAP.

Por la agresión, la Fiscalía Regional y Policía Ministerial abrieron una carpeta de investigación, además esperan entrevistarse con el lesionado para que brinde detalles de los hechos.