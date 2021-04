Localizan camioneta Van de precandidato Daniel Orozco

Emiliano Zapata, Ver.- Es localizada la camioneta Van que le fue robada al precandidato a la alcaldía de Emiliano Zapata, Daniel Orozco Cervantes, luego que presuntamente fue privado de su libertad por hombres desconocidos y fuertemente armados.

El vehículo se encontraba en un camino de la comunidad de Plan Chico del municipio de Emiliano Zapata y fueron elementos de la Policía Municipal los que la hallaron, horas después del acontecimiento.

En conferencia de prensa Daniel Orozco señaló que fue privado de su libertad y golpeado por hombres desconocidos que portaban armas largas, luego de asistir a una cita donde supuestamente se tratarían temas de trabajo referente a una obra, por lo que asistió con un colaborador, pero resultó falsó.

Detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas y que durante el plagio los hombres lo amenazaron para que decline a su aspiración a la candidatura a la presidencia municipal.

Así mismo indicó que tres hombres lo privaron de su libertad a bordo de su propia camioneta, por lo que logró escapar y pedir ayudar.

“Gracias a que había personas en la carretera de El Chico-Chavarrillo me dejaron libre, ahí fui apoyado por algunas personas y llegué al retén de la Fuerza Civil que se encuentra cerca, sí se percataron de que me escapé, pero como había muchas personas no se regresaron, ni se detuvieron. Mi compañero apareció después de los hechos”, señalo.