Muere hombre en camilla de ambulancia en Xalapa; hospital estaba saturado

Este martes paramédicos del grupo de rescate Comisión Nacional de Xalapa acudieron a un domicilio de la colonia Reserva Territorial en ésta capital, cerca del Tecnológico a las 21:45 horas aproximadamente para prestar las primeras atenciones al señor Fidencio N., de 74 años de edad ya que presentaba un dolor abdominal y a petición de su familia fue trasladado al Hospital Regional "Doctor Luis F. Nachón"

La unidad de rescate arribó al nosocomio a las 22: 00 horas y colocó al enfermo en la camilla llamando al personal de enfermeros que estaban de guardia para entregárselos tras el reporte de urgencia que la situación ameritaba, ya que se trataba de una posible apendicitis de acuerdo a la valoración de los paramédicos.

Desafortunadamente, al parecer en este hospital estaban saturados de pacientes y no había cupo. Los paramédicos al no recibir la respuesta que esperaban, revisaron a su paciente y detectaron que ya no tenía signos vitales. Una mujer que acompañó al enfermo fue testigo de la situación, llorando e impotente para lograr que su enfermo fuera atendido fue notificada que había fallecido.

Luego de 45 minutos les fue entregada la camilla vacía a los paramédicos, retirándose del lugar.