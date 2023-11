Protección Civil y salvavidas voluntarios rescatan a bañistas en playas de Tuxpan

Tuxpan, Ver.-Al menos nueve personas estuvieron a punto de ahogarse en aguas del Golfo de México y recibieron ayuda de personal de Protección Civil, además de salvavidas voluntarios; una pareja fue trasladada a un hospital por los grupos de emergencia que se presentaron en apoyo.

La actividad la reportaron entre domingo y esta mañana y sucedió debido a que varias personas se reunieron en las playas por el puente de “Día de la Revolución Mexicana”.

¿En qué playas se registraron los rescates?

Los reportes ocurrieron en las playas "Mis Amores", "San Antonio" y "Barra Norte", del municipio de Tuxpan, lugar que reunió a cuerpos de emergencia para encargarse de los turistas que fueron arrastrados mar adentro.

Se menciona que el primer rescate sucedió en la playa “San Antonio”, donde cuatro personas procedentes del Estado de México fueron arrastradas por la marea, por lo que inmediatamente testigos pidieron el apoyo de salvavidas, quienes finalmente luego de algunos minutos de trabajos lograron ponerlas a salvo.

Minutos después en esa misma posición geográfica, un niño de 10 años y su tío de 59 años los rescataron de una zona profunda y luego los atendieron técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja Mexicana; afortunadamente no fue necesario trasladarlos a un hospital y se quedaron en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, en la playa denominada “Mis Amores”, un joven de 20 años de edad identificado como Omar “N”, originario de la Ciudad de México fue rescatado y luego examinado por paramédicos de Cruz Ámbar; afortunadamente no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Autoridades de Protección Civil Estatal recomiendan a los turistas no introducirse en aguas profundas en caso de no saber nadar y tampoco acercarse a las escolleras para no exponer en riesgo su vida; también no ingerir alimentos y bebidas alcohólicas.

