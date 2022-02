[Video] Entre dolor y reclamos rescatan restos de pescador desaparecido

Veracruz, Ver.- En medio de una protesta de pescadores y familiares localizaron sin vida a Ángel Reyes Ramón quien el pasado viernes se metió al mar para resguardar su equipo de redes cuando fue sorprendido por el Frente Frío número 30.

Luego de que este domingo los pescadores de distintas cooperativas iniciaron una búsqueda para encontrar a su compañero señalando que el trabajo lo estaban haciendo solos porque ninguna autoridad los quería apoyar por el hecho de no ser políticos y funcionarios, sobre el mediodía de este lunes por fin encontraron sus restos en la zona de bahía norte.

Los pescadores trataron de sacar el cuerpo de su compañero y aunque dieron aviso a las autoridades al final fueron retirados del lugar y se les negó el acceso, argumentando que era un trabajo de los mandos superiores.

Local

Esta situación generó disgusto entre los pescadores y familiares al mencionar que fueron ellos quienes hicieron el trabajo y que ahora las autoridades iban a “pararse el cuello” ya que llegaron hasta elementos del Ejército, la Marina, Protección Civil y Bomberos.

“Ahorita si ya vienen, traen todo el equipo para que la gente vea que están trabajando, pero cuando pedimos el apoyo se nos negó porque no somos políticos, no somos ricos, solo somos pescadores y nos dijeron que si íbamos a buscarlo que sería bajo nuestro propio riesgo y ahora ya vienen todos y no nos dejan entrar”, fue el reclamo de los pescadores y familiares que se congregaron en la zona.