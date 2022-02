No aparece pescador; el viento no permite los trabajos de búsqueda

Veracruz, Ver.- Veinticuatro horas después de la desaparición de Ángel Reyes Ramón pescadores de la zona pierden las esperanzas de encontrarlo con vida y argumentan que mientras prevalezca el mal tiempo no hay nada por hacer más que esperar.

De acuerdo con Ángel Contreras Vázquez presidente de la cooperativa de Escolleras de Playa Norte donde ocurrió el incidente, durante la mañana de este sábado personal de Protección Civil de Veracruz junto con autoridades de Capitanía de Puerto y de la Marina, realizaron un recorrido por el lugar sin embargo las condiciones de viento impiden los trabajos de búsqueda.

Leer más: Aseveran que sanciones de EU no afectarán a pescadores veracruzanos

Reconoce que es probable que el pescador ya haya muerto, pero quieren recuperar su cadáver para despedirlo de acuerdo a su tradición junto a la familia y amigos.

Local Reportan desaparición de un pescador en la playa norte de Veracruz

“El compañero aún no aparece, perdimos las esperanzas de que estuviera con vida la marejada te azota hasta las piedras, por la mañana hubo gente de Protección Civil y marinos arriba del escollerado, pero la verdad es que no hay nada que hacer hasta que no se calme el viento, sería peligroso meterse al agua, si la marejada se calma saldremos a buscarlo este domingo, vamos a llevar dos buzos”, explica.

Comenta que el compañero podría estar entre las escolleras porque pudo haber sido golpeado por alguna roca en un intento por salvar su vida.

De la lancha y el motor tampoco se tiene nada y esperaran que mejores las condiciones de vientos.

El pescador menciona, que aunque el mal tiempo influyó para que la embarcación sufriera daños el dragado que se ha hecho en el canal de navegación, producto de los trabajos de ampliación del puerto también son un factor importante que pone en riesgo la seguridad de todos los pescadores.

“Esa zona está en ensolvada, el canal de navegación lo dragan para que puedan llegar los barcos pero con el norte se levantan las olas más altas de lo debido, esto nos ocasiona problemas, nos pone en riesgo, no estamos en desacuerdo del crecimiento del puerto pero si queremos que se nos brinde seguridad”, reitera.