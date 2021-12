Alfaro rechaza señalamientos por amenazas contra el periodista Ricardo Ravelo

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, negó las acusaciones realizadas en su contra por el periodista Ricardo Ravelo, quien lo hizo responsable de su integridad y la de su familia, luego de asegurar que recibió amenazas por parte del mandatario estatal.

En ningún momento se emitió amenaza en contra del reportero Ricardo Ravelo, sólo se procedió a interponer una demanda por daño moral, aclaró el mandatario estatal, toda vez que el comunicador lo hizo responsable por cualquier daño que pudieran sufrir el y su familia.

Política AMLO ordena a Segob investigar presuntas amenazas a reporteros

El conflicto inició tras de que Ravelo publicó información sustraída de la declaración de un testigo protegido de las autoridades de Estados Unidos, donde aparentemente señala a Alfaro Ramírez de tener nexos con grupos del narcotráfico, así como de algunos de sus colaboradores y familiares.

A través de sus redes sociales, el mandatario jalisciense manifestó que “es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados. No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras”.

En ese breve mensaje, Alfaro indicó que no es la primera vez que se pretende vincularlo a este tipo de situaciones y a la fecha no ha ocurrido nada en su contra porque no se ha demostrado ningún tipo de vínculo con grupos del narcotráfico o de algún otro tipo de acciones ilegales.

“A lo largo de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado”, indicó.

Enrique Alfaro concluye su mensaje al señalar que él siempre respetará “la libertad de expresión, pero ante las calumnias y mentiras tengo todo el derecho a defenderme a mí y a mi familia, como todos. Así de claro”.









