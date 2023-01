Delfina Gómez llama a la militancia de Morena para ganar la batalla del Edomex

Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena, llamó a su militancia a estar unidos, organizados, a trabajar para ganar la batalla que viene, pero también pidió no confiarse y redoblar esfuerzos.

De gira por la zona norte del Valle de Toluca, en Jilotepec, y en la zona norte del Valle de México, en Teoloyucan, aseguró que requieren estar unidos y organizados para aprovechar la oportunidad que tienen de lograr un cambio, a fin de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas.

Aseguró que para Morena todas las personas son importantes, por lo cual nadie es más y nadie es menos; y aunque a ella le toca ahora estar arriba del templete, cuando le corresponda estar abajo lo hará con gusto.

Acompañada del dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Couttolenc, y del dirigente Juan Hugo de la Rosa pidió a la gente participar y no confiarse.

"Lo que venimos a pedirles es que no nos confiemos, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que trabajar con los que nos rodean y que ustedes también participen en la organización y en la asignación de tareas porque es nuestra gran oportunidad.

"Yo me siento muy obligada moralmente a contribuir lo poco que pueda, o lo mucho que pueda para ofrecerle a nuestras nuevas generaciones: a nuestros niños y a nuestros jóvenes una mejor oportunidad y calidad de vida. No desaprovechemos la oportunidad, lo podemos lograr", expresó.

Entre gritos de " No estás sola" señaló que tiene un ejército de mujeres y hombres como apoyo, con quienes está trabajando, y pidió aprovechar la oportunidad de cambio.

"De verdad aprovechemos esta gran oportunidad: tenemos todo, tenemos todo, tenemos mujeres valerosas, mujeres fuertes, mujeres que han trabajado mucho".

Gómez Álvarez señaló que en su equipo todas las personas son necesarias. "Todos somos equipo y todos somos necesarios.

"Yo sé que efectivamente estando unidos, y no vender nuestra dignidad, que es algo muy importante: no vendamos nuestra dignidad. La dignidad en el ser humano es algo que debemos cuidar y no debemos dejarlo vender.

"La dignidad no se vende, teniendo y cumpliendo con eso claro que no nos van a ver ni el polvo porque ya estamos listos, ya estamos preparados y echados para adelante porque sí se puede con el trabajo, la organización, con la colaboración de todos y cada uno de ustedes".

Delfina Gómez reconoció el papel de la militancia que trabaja y trabaja, la necesidad de visibilizar a las comunidades, a las personas campesinas, de atender temas importantes como la violencia de género, ante la cual, dijo no pueden permanecer indiferentes.

"Necesitamos estar bien organizados para que cada uno haga lo que le corresponde".

También comentó que todas las personas son líderes y todas son importantes para la lucha que emprenderán.

"Ustedes, cada uno son líderes y por lo tanto todos somos importantes: nadie es menos y nadie es más. Todos debemos estar y si ahorita me toca estar aquí, pues estoy aquí, pero si tengo que estar allá abajo lo haré con mucho gusto porque para eso estamos, por eso somos militantes de cariño, militantes de corazón, no venimos por un cargo".

La precandidata de Morena llamó a no perder la oportunidad de lograr un cambio y afirmó que necesitan organización y estar unidos.

Advirtió la necesidad de caminar por las comunidades. Sostuvo que no está sola, pues tiene el apoyo de muchas personas y se dijo orgullosa de pertenecer a Morena.

Antes, en Jilotepec, consideró que el cambio en la entidad ya es "imparable”, pues hay un deseo de cambio anhelado por un ejército de mujeres y hombres morenistas que están listos para la gran lucha que traerá la transformación.

“Estamos preparados para esta gran lucha. Vean qué ejército tenemos de mujeres y hombres militantes que tienen el deseo de un verdadero cambio. Decían que la maestra estaba sola, pero no, me acompaña este ejército que son todas y todos ustedes”, enfatizó.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca