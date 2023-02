En el Estado de México ha existido falta de atención y visibilidad: Delfina Gómez

La mañana de este sábado la precandidata del Morena, Delfina Gómez, acudió a un asamblea con militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista y de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Chalco donde dijo que valora el trabajo de las personas.

Durante su visita a este localidad dijo que en el Estado de México ha existido la falta de atención y visibilidad hacia todos los sectores de la población.

"Aquí lo que nos mueven no solamente es la esperanza de tener un mejor Estado de México, lo que nos mueven y conmueve es como a existido esa falta de atención, esa falta de escucha, esa falta de visibilidad para los pueblos originarios, para nuestros campesinos, para los maestros, para los médicos, para las mujeres y hombres que día con día luchan por tener una mejor vida para su hijos, por eso es nuestra gran oportunidad", expresó.

Aseguró que por parte de las autoridades hay un gran silencio ante las peticiones y las necesidades de la gente, por ello recalcó que es necesario un cambio, por lo que dijo que es un honor con la mejor, pero la mejor militancia y simpatizantes "Ya quisieran los de allá tener la militancia que tenemos acá".

Agradeció a los representantes del PT y Verde Ecologista de hacer a un lado sus intereses personales, protagonismos y mezquindades para sumar esfuerzos, hacer la coalición para trabajar y atender al pueblo.

Delfina Gómez realizó una gira por el municipio de Cuautitlán Izcalli, con el cual suma visitas a 25 municipios de la entidad, en los cuales se ha reunido con 200 mil simpatizantes y militantes de Morena. Foto: Claudia Terrón | El Sol de Toluca

Admitió que lo que une a la coalición es el pueblo, y aseguró que día con día se sigue sumando gente a la Cuarta Transformación y que está lista para este.

"Hay gente que está afuera y que no viene a estas asambleas, pero por dónde yo camino, me encuentro gente que me dice, maestra ya estamos listos, esa gente que tiene ese deseo de cambio", relató.

Durante su intervención, denunció que a las mujeres mexiquenses que reciben apoyos de programas sociales del gobierno estatal, les están prohibiendo participar en sus eventos y obligando a ir a otros, por lo que hizo un llamado a no vender la dignidad, cuidarla y protegerla, y aseguró que en esta contienda se pondrá a prueba.

Dijo que de aquí al 4 de julio, así como ella y su militancia, deberán seguir fortaleciendo la unidad y mantenerse organizados y poder cambiar el Estado de México.

Al evento acudió Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien pidió a los presentes a continuar trabajando y organizándose para apoyar a la maestra y recalcó que en el 2017 le robaron la gubernatura.

“Acuérdense que en 2017 ganó la maestra Delfina y se lo robaron los priístas por eso hay que redoblar esfuerzos”.

Por último, Óscar González Yáñez, dirigente del PT, dijo que hace cinco décadas nadie pensaba que podían sacar al PRI y ahora se está avanzado para sacar al grupo Atlacomulco y al tricolor, del Estado de México.