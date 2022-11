Samuel García veta a Adrián de la Garza como aspirante para titular de la Fiscalía de NL

Monterrey . Por ejercer actos de espionaje a otros aspirantes en el pasado proceso electoral, el gobernador Samuel García Sepúlveda vetó al ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aspirante a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo Léon.

Desde Egipto, donde se encuentra, García Sepúlveda envió al Secretario de Gobierno, Javier Navarro, a presentar el documento de veto en la Oficialia de Partes del Congreso Local.

"Estoy cumpliendo con mi parte al vetar a la peor de las propuestas", dijo Navarro para despúes leer un texto frente a los medios.

El secretario de Gobierno, Javier Navarro, informó a los medios. Foto: David Casas

"Después de haber mandado al Congreso, de haber subido a la página, los candidatos que resultaron, en este caso el gobernador está eliminando de los cuatro nombres el nombre de Adrián de la Garza como posible candidato de la fiscalía y me pidió que hiciéramos lectura de un escrito que me voy a permitir dar lectura:

"Buenos días, Nuevo León, quiero informarles que, derivado de las noticias y de la página del Congreso del Estado, me he enterado que los nombres de las personas que decidieron los diputados que pueden ocupar el cargo de fiscal del estado, voy a insistir de lo que estoy plenamente convencido, la Fiscalía no puede ser una cuota política porque sobre esa institución recae la responsabilidad de garantizar la seguridad y la justicia de Nuevo León".

Además, agregó que todos los apitantes deben tener un perfil específico y de la Garza no los cumple.

"Quien sea designado fiscal debe tener un perfil independiente, preparado, entrón, presional, una experiencia técnica, dispuesto coordinarse con Fuerza Civil. No puede por ningún motivo responder a los partidos políticos y mucho menos ser uno de los principales actores de la vieja política. Por esto, he decidido, haciendo uso de las facultades de la Constitución, vetar la inclusión de Adrián de la Garza en la terna final que será votada en el Congreso", leyó.

El Secretario de Gobierno explicó a su vez que el Congreso ya hizo oficial la designación, por lo que el gobernador le indicó que acudiera a la Oficialía de Partes a entregar el escrito.

Para el cargo se registraron 65 aspirantes y los legisladores escogieron a cuatro, pero el gobernador ha enfrentado a los diputados y actualmente se mantiene un pleito entre ambos poderes, pues acusa que quieren imponer los priistas y panistas al ex candidato a la gubernatura y ex Alcalde de Monterrey.

Documento que fue entregado por Javier Navarro. Foto: captura de pantalla

García Sepúlveda dice que lo veta porque en campaña se metió contra él y su familia , y que quiere un Fiscal que no sea político.

Por su parte, Adrián de la Garza que se ha desempeñado en cargos como procurador de Justicia, ha dicho que sólo el crimen organizado no quiere que sea Fiscal.