Ventiladores y aires acondicionados, los más cotizados por veracruzanos ante el calor

Veracruz, Ver.- Los intensos calores que se ha dejado sentir en todo el estado han provocado un incremento en la venta de aires acondicionados de hasta un 30% en comercios de la zona conurbada, reportó José Tomas Méndez Valerio, presidente local de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

¿Por qué ha aumentado la venta de ventiladores y aires acondicionados en Veracruz?

Si bien es normal que en mayo y junio tiendan a aumentar la venta de este artículo, el líder de los comerciantes asegura que este año la venta ha sido más de lo que se esperaba, y es porque nunca había hecho tanto calor como ahora.

El comerciante asegura que todos los días decenas de personas acuden a las tiendas departamentales y supermercados a preguntar precios y dispuestas a comprar.

¿Qué es lo más buscado por veracruzanos para el calor?

En ese tenor, el entrevistado platica que los más buscados son los aires de una tonelada o de dos, para enfriar solo habitaciones. La gente que compra dice que es imposible dormir con el puro ventilador.

Y es que hay que recordar que las temperaturas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han llegado a rebasar los 35 grados y la sensación térmica es mucho mayor, por lo que las familias jarochas han optado por buscar este electrodoméstico.

Sin embargo, los ventiladores no se han quedado atrás y también se han estado vendiendo mucho, sobre todo los más grandes y de mayor capacidad. Asevera que no hay día que no haya venta de estos aparatos, pues no toda la gente puede comprar un aire acondicionado.

El entrevistado asegura que, pese a la gran demanda de estos artículos no se ha llegado al desabasto en los comercios de la conurbación.

“Definitivamente no hay desabasto, si ha habido un incremento en la venta de ventiladores y de climas, eso realmente sí porque la ola de calor está muy fuerte, normalmente todos los años, en época de calor y estiaje, pues este tipo de productos incrementa sus ventas, pero ahorita siento que ha habido un poco más de incremento en la venta de esos artículos”, comenta.

Si bien es normal que en mayo y junio tiendan a aumentar la venta de este artículo, pero este año la venta ha sido más de lo que se esperaba | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Hay desabasto de agua en la conurbación Veracruz-Boca del Río por el calor?

Sobre la venta de agua purificada y hielo en negocios locales y tiendas de conveniencia, Méndez Valerio, aseguró que tampoco se registra desabasto en la conurbación Veracruz-Boca del Río, pero también se registra un aumento de ventas de estos productos.

“Sí definitivamente, al haber un gran calor, el hielo, las bebidas frías se incrementa. Hasta ahorita no tengo reportes que haya desabasto de hielo en las tiendas de conveniencia o en los autoservicios, no tenemos ese reporte de que haya un desabasto de ese artículo”, comentó.