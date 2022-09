Manifestantes exigen mayor vigilancia y regulaciones en la bahía de Balandra

Luego de que el pasado 21 de agosto, el yate “Fortius” se incendiara en el Área Natural Protegida (ANP) Playa Balandra, causando un importante derrame de hidrocarburos en la zona, el colectivo Fridays for Future convocó a una marcha pacifica con el objetivo de seguir visibilizando un tema que aseguran, pudo haber impactado la flora y la fauna del lugar, por lo que exigen a las autoridades transparencia e información detallada de los efectos que causó el derrame de combustible.

“Estamos completamente indignados y decepcionados con todo lo que está sucediendo, dan muy poca información, tenemos varios aspectos que queremos se nos explique: el primero es el impacto ambiental por todo lo que sucedió en cuanto al ecosistema; el segundo es el nulo presupuesto que había para la protección de áreas naturales protegidas y el siguiente es la falta de transparencia y toda la negligencia que hubo por parte de las autoridades”.

Te recomendamos: Se han recolectado 6 toneladas de residuos sólidos en Balandra

“Los objetivos de la marcha son seguir posicionando el tema de Playa Balandra ante las personas, informar, juntar firmas, exigir a las autoridades la transparencia, más que nada visibilizar también la falta de presupuesto que se le otorga a la CONANP. El tema debe seguir expandiéndose, hace falta difusión sobre lo que ocurrió y que pasó después” expresaron integrantes del colectivo Friday for Future.

Ciudadanos se reunieron en punto de las 18:00 horas del domingo 04 de septiembre, en el parque Cuauhtémoc, llegaron con carteles y bocinas para marchar pacíficamente por el malecón costero de La Paz con frases como: “Balandra es nuestra” “Ecocidio” “No es un asunto aislado” “El mar te da vida y lo estas matando”.

Aseguran que se encuentran preocupados por los posibles daños que pudo haber ocasionado dicha embarcación, hasta el momento es difícil medir la cantidad de daño debido a los pocos datos que se han dado, no hay cifras reales de lo que está sucediendo, mencionan.

Sociedad ¿Por qué cerraron playa Balandra? El derrame en el paraíso de BCS

"Llamaron a la sociedad a informarse sobre lo que está ocurriendo en playa Balandra, donde aseguran, falta más vigilancia y protección en el mar debido a que no hay regulación con las embarcaciones".

“Solo nos dicen que se derrama una cantidad considerable de combustible, entonces es difícil medir qué es lo que está pasando, sin embargo, por investigaciones anteriores y por sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia, podemos deducir qué es lo que podría estar pasando y es que, lo primero que pasa cuando hay un derrame de este tipo, es que se crea una capa oscura la cual en el mar no permite que pase la luz solar entonces todas las plantas que requieren hacer fotosíntesis no pueden porque no tienen la entrada de luz solar y por ende mueren”.

“Como se están tomando las acciones sí da mucho que desear, entonces se estima que sí ha habido una gran pérdida en ese aspecto. Otra fase es cuando los contaminantes empiezan a bajar se empieza a contaminar del agua y microorganismos empiezan a morir, también están los manglares: no se llevaron las acciones necesarias en el momento y esperaron al día siguiente, entonces la marea subió y contaminó manglares, contaminó todo lo que era la bahía. En general hubo muchas negligencias que se pudieron haber evitado”.

Señalaron que tampoco se ha dado el informe oficial de lo sucedido con la embarcación que, según la Red de Observadores Ciudadanos (ROC) debido a cuestiones climatológicas de nueva cuenta se hundió en el mar mientras trataban de arrastrarla.

Y es que, fue a las 18:40 horas del 01 de septiembre del 2022, cuando la Roc había confirmado que los restos del yate “Fortius” se encontraban a flote y listos para ser trasladados hacia el puerto de La Paz. Esta red proveyó a la embarcación ACCOLADE, de la empresa Abaroa, encargados de la extracción del yate, un dispositivo satelital para dar seguimiento puntual y auxiliarlos en caso de ser necesario.

De acuerdo con las alertas satelitales recibidas, la ROC notó una disminución en la velocidad, coincidiendo con el mensaje de Capitanía de Puerto y con lo reportado por la tripulación del ACCOLADE, que, debido a las condiciones climatológicas y al oleaje producido por el paso del buque San Guillermo, proveniente de la bahía de La Paz, provocó que las líneas de arrastre se reventaran, ocasionado que el yate se hundiera en aguas más profundas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad a informarse sobre lo que está ocurriendo en playa Balandra, donde aseguran, falta más vigilancia y protección de manera marítima debido a que no hay total regulación con embarcaciones que llegan y el incendio pasado puede ser una consecuencia de la faltan de supervisión que hay con embarcaciones que están dañando la flora y fauna del lugar.

Nota publicada en El Sudcaliforniano