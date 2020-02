Advierte Elba Esther que “opinará y actuará”

Diversas y encontradas reacciones ha provocado Elba Esther Gordillo con sus declaraciones a un periódico español.

La exdirigente del SNTE fue entrevistada luego de que el fin de semana Redes Sociales Progresistas (RSP) cumplió con las asambleas 23 y 24 para convertirse en partido político.

En su primera entrevista tras su liberación afirmó: “Vuelvo porque hay una historia que no ha terminado. Mi intención es incidir en que en México se realice lo que hemos soñado los trabajadores durante mucho tiempo”.

También aclaró que no piensa afiliarse a ningún partido político, ni siquiera a RSP, que lidera su yerno Fernando González Sánchez.

En sus declaraciones al diario español El País advirtió que ella “opinará y actuará” en la vida del país.

Admitió que siempre propició una imagen que no correspondía a una maestra por sus vestidos, sus zapatos, así como por vivir siempre en Polanco, Ciudad de México.

Y fue más precisa: “Ahora, cuando compré la casa no vale lo que hoy. Y sí, tengo una casa en San Diego. Vivo bien, no es el estatus de cualquier maestro, pero lo que he hecho no ha sido por mi profesión como maestra ni como dirigente de maestros. He sido diputada, senadora.

“Cuando fui legisladora y pertenecíamos a una comisión, se nos daba una compensación. Sí, la acepté, pero no la robé. Ni lavé dinero ni hice cosas indebidas”.

Polémica como es, Gordillo Morales provocó con sus dichos tanto críticas como apoyos, como quedó evidenciado en comentarios que se publicaron en redes sociales.

Ahí está el aviso de quien no pasa desapercibida cada vez que declara algo o lleva cabo alguna acción con implicaciones políticas, como las que ella hace.

CARLOS BRITO GÓMEZ, HOSPITALIZADO

Luego de ser internado el domingo en el hospital San Francisco de Xalapa, el político veracruzano oriundo de Tonalá, Carlos Brito Gómez, fue llevado ayer a la Ciudad de México e ingresado en el hospital ABC para ser atendido de un padecimiento gástrico.

Han sido muchas las muestras de afecto y solidaridad que se dieron a través de las redes sociales cuando se hizo pública esta noticia sobre el exalcalde de Coatzacoalcos y todos coinciden en desearle una pronta recuperación.

Andanzas interculturales de Tepetototl. Un enfoque educativo y sociocultural, es el nombre del libro de Fernando Hernández Flores que será presentado el jueves 20 en el Paraninfo de El Colegio Preparatorio de Xalapa a las 6:00 de la tarde. Ahí participarán Vicente Espino, Lisardo Enríquez, Javier Ortiz Aguilar y Yareli Anahí Martínez. Todos bajo la moderación de Karla Elena Zárate y Luis Gustavo Mendoza.

