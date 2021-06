Apareció el peine

“Sería indebido de mi parte; se trata de información privada”, respondió el alcalde Fernando Yunes Márquez cuando los periodistas le preguntaron el nombre del propietario del edificio de 24 pisos (‘Torre Centro’).

El edificio se construye a unos pasos del Faro Venustiano Carranza, del Malecón del Paseo, en el puerto jarocho, cuya altura cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador porque afecta el paisaje urbano del Centro Histórico de Veracruz. Lo ocultó, no quiso revelar que quien aparece como dueño de ese inmueble es su suplente en la Alcaldía, Carlos Ramos de la Medina, según publicaciones basadas en documentos exhibidos. Es un negocio muy lucrativo del que, mal pensados que son los porteños, especulan que la propiedad podría ser de él y de su familia. Si nada hubiera que ocultar, los inversionistas ya habrían salido a dar un posicionamiento, cosa que no ha ocurrido. Según la documentación, los los permisos se expidieron desde 2018 para la construcción vertical para ocho niveles de departamentos y 16 niveles más para hotel, con ubicación en Arista entre Xicoténcatl esquina callejón José M. Peña, de la colonia Faros, lo que no salpicaría al ex alcalde priista Ramón Poo Gil, quien por tanto no está metido en ajo, como se habría dicho en un principio; y en noviembre de 2019, en el mismo gobierno municipal actual, se otorgaron otros permisos complementarios para la edificación referida a su suplente, el arquitecto Ramos de la Medina, quien curiosamente ha sido un activo constructor, muy favorecido en los gobiernos panistas de Boca del Río, donde ha construido otros siete grandes edificios, uno de ellas en Costa de Oro de Mocambo, con su socio Ricardo Fernández Rivero, vinculado al Café La Parroquia y otros familiares identificados a los Yunes, a través de al menos seis constructoras con distintas razones sociales, de las cuales ellos se encuentra al frente, dedicadas al negocio inmobiliario, e incluso presumiblemente han intervenido hasta en obras públicas municipales. Quien sabe si haya tráfico de influencias, eso parecería, pero tendrían que determinarlo si las autoridades de la materia deciden iniciar una investigación minuciosa.

