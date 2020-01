Así será la elección en la 32 del SNTE... y el ganador será...

Siempre ha sido interesante ver lo que sucede en las elecciones de dirigentes de la Sección 32 del SNTE, pero esta vez -es posible que por abril- lo será más por dos motivos especiales.

Uno, porque después de muchos años no está al frente del Equipo Político el líder, guía, compadre, benefactor y amigo de miles de maestros veracruzanos, Juan Nicolás Callejas Arroyo, fallecido en septiembre de 2017, cuando ya era secretario general Lázaro Medina, quien está por dejar ese cargo.

Desde el Equipo Político Juan Nicolás gobernaba la numerosa Sección 32 del SNTE, influía en gran medida en la Secretaría de Educación, le hacían caso los gobernadores, lo toleraba la maestra Elba Esther pese a no ser de su gente, fue al menos cinco veces diputado… y con su solo voto y liderazgo se elegía al secretario general seccional.

Dos, porque en esta ocasión la elección del dirigente del sindicato más grande que hay en Veracruz será bajo una nueva regla que en líneas siguientes explicaremos.

¿Beneficiarán estos dos motivos a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quien ambiciona recuperar la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, pero antes tendría que hacerse del control de al menos las principales secciones que esa organización tiene en los estados?

Por lo que se ve hasta ahora, la maestra no podrá sacar raja de esto en Veracruz ni casi en ninguna otra entidad federativa.

Hace su lucha, tendrá su partido, pero no recuperaría al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sucede simplemente que le están aplicando eso de que: el que se fue a la villa perdió su silla. Es decir, un amplio sector de maestros que influye en su organización le agradece lo que en su momento hizo por el gremio, pero ya no la quiere otra vez mandando. Además, el presidente López Obrador en la realidad no la respalda, ya tiene suficiente con la caga de Napoleón Gomez.

Y la nueva dirigencia, que encabeza Alfonso Cepeda, aunque no hace ruido sí hace lo necesario para impedir el retorno de la llamada maestra.

Aquí en Veracruz el Equipo Político sigue vigente y aliado con el CEN del SNTE. Lo representan el secretario general Lázaro Medina Barragán y Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo de Callejas Arroyo. Ahí la llevan en su labor de mantener la unidad gremial.

Por cierto, dicho sea de paso, a la Sección 32 del SNTE, dadas las circunstancias políticas actuales, le conviene una dirigencia independiente, que no tenga que ver con gobiernos ni con autoridades educativas.

En fin, el otro motivo especial para estar muy atentos a cómo se desarrollará el proceso de elección tiene que ver nada más y nada menos que con el voto universal.

Al SNTE, este año, le toca estrenar la nueva regla en el sindicalismo: todos los agremiados votan y por lo tanto, al aplicarse esto en la Sección 32, más de 100 mil afiliados deberán votar