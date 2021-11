Los legisladores federales de nuestro país debatieron, discutieron, dieron sus puntos de vista en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021...

Al final votaron conscientemente, razonadamente, para privilegiar a la gente, a nuestro pueblo, a los mexicanos a los que se deben. Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador los reconoció: “Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas”. Y en efecto, los legisladores federales privilegiaron a los más pobres, a los más necesitados, a la gente de a pie, a los que por décadas han sufrido decisiones unilaterales, que sólo han privilegiado a los que más tienen. Por eso se generó un gran debate y se mostraron las resistencias. El cambio de paradigma en el gobierno ha implicado un cambio de mentalidad que no todos han aceptado. Para la Cuarta Transformación la bandera sigue siendo la misma: primero los pobres. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien este lunes entregó al Congreso del Estado su Tercer Informe de Gobierno y que este martes dará un mensaje desde Tlacotalpan, agradeció a legisladoras y diputados “por el apoyo al Estado de Veracruz. En este presupuesto se destina tan solo en los programas sociales federales de manera directa a la gente más de 50 mil mdp. Y en general se incrementa el presupuesto total”. Buenas noticias para Veracruz. El aire fresco de la transformación sigue recorriendo nuestro territorio. Las palabras del presidente López Obrador fueron también muy significativas: “Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas. A dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”, les dijo ese día, luego de una larga y fructífera discusión, en donde se privilegió la libertad de opiniones para votar finalmente por el interés supremo del pueblo de México.

Resultados que transforman

Y en el tercer informe de gobierno, que envió al Congreso del Estado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hay más buenas noticias para la entidad veracruzana. A pesar de la difícil coyuntura que le ha tocado sortear, luego de la estela de corrupción de los últimos gobiernos del PRIAN, el mandatario veracruzano ha trabajado sin descanso para dar buenos resultados. Al recibir el documento legal y administrativo de este informe, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe, comentó que “las y los veracruzanos pueden tener la certeza plena de que se avanza con paso firme y claridad de rumbo hacia un futuro que garantice bienestar y progreso en todas las regiones de la entidad principalmente en aquellas que, por décadas, permanecieron en el olvido por la insensibilidad y carencia de compromiso en sus autoridades”. Manifestó que en este 2021, al igual que en 2020, las complicaciones de la pandemia que se sigue enfrentando no fueron impedimento alguno para que la administración estatal actúe con responsabilidad, siempre en estricto apego a la legalidad, con transparencia y austeridad. Insisto: a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las dificultades económicas y la crisis generada por la pandemia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha estado a la altura y su gobierno hoy puede presumir resultados en todos los rincones de la entidad veracruzana. Hay obras tangibles, con inversiones millonarias, lo mismo en infraestructura de comunicaciones que en el campo y en las ciudades, pero también hay obras intangibles, acciones permanentes, un gran trabajo en el sector educativo y una nueva conciencia de la participación social y el desarrollo. Lo dijo bien la presidenta del Congreso: “La transformación que vivimos en Veracruz y en México es la muestra más contundente del genuino deseo que tenemos por impulsar, con energía y visión, a esta tierra prodigiosa. La cual nos ha dado mucho y tenemos mucho que darle”. Y ahora falta escuchar el mensaje que este martes, desde Tlacotalpan, dará el mandatario veracruzano, pero no hay duda, los resultados de este gobierno le están cambiando el rostro a Veracruz, porque han ido a lo esencial, a lo fundamental, para mejorar la realidad de los veracruzanos.