Coronavirus de extremo a extremo

Desde tiempos remotos de un México Prehispánico ha sufrido epidemias y Pandemias, los indígenas pensaban que los males físicos o lo que les sucediera era producto de sus dioses por una maldición o castigo. En un México Prehispánico en el año 1450 a 1456, Fue la primera epidemia llamada el Catarro Pestilencial, un ataque de influenza o gripe, los aztecas sufrieron grandes bajas de población.





Es lamentable y vergonzoso que en pleno siglo XXI, no conozcan la diferencia de epidemia y pandemia, te los explicare: Epidemia: es una enfermedad que se propaga por un periodo de tiempo en una región determinada que afecte a más personas de lo esperado. Pandemia; Propagación mundial de una nueva enfermedad, por lo que la misma es grave ya que su propagación es muy rápido.

La Organización Mundial de la salud dice que el de “COVID-19” es letal he indetenible el 11 de marzo del 2020 lo declara como Pandemia. Los científicos chinos dicen que es un virus de los más mortales cuyo nombre es SARS-CoV-2, significa (síndrome respiratorio agudo grave).

Todos sabemos que en China, España, Estados Unidos, Italia, Ecuador, son países donde la mortandad ha crecido a diario, el solo escuchar la palabra, epidemia y pandemia causa temor, por eso es importante que todos estemos informados.

En México está pasando algo muy delicado, de cada 10 personas 5 no creen que exista tal virus, como lo escribí en el anterior artículo, otros creen que el gobierno miente, desafortunadamente nuestro país anteriormente lo han engañado, ahí tenemos lo del chupa cabras. Actualmente nuestro gobierno federal comendaba que se podía viajar, abrazarse, mientras en los países vecinos había miles de muertos por el coronavirus. El 29 de marzo el gobernador Miguel Ángel Barbosa, en un evento de la Unidad Deportiva del Municipio, Ajalpan Puebla, dijo que iba a vacunarse contra el coronavirus era “con plato de mole de guajolote, anteriormente en una entrevista, sostuvo que “no se preocuparan por el coronavirus pues este solo les daba a los ricos, porque nosotros los pobres somos inmunes ante el COVID-19”, esto aunado a que México no ha cerrado fronteras, nuestras autoridades viajan todos los días en vuelos, van a reuniones sociales, dan sus conferencia en público no respetando la sana distancia, para ser más claros, ellos no hacen lo que piden, sino todo lo contrario, todo esto se ha hecho viral, por lo que a perdido credibilidad.

Primero suspendieron las clases, cerraron bares, parques, etc. La gente anda de vacaciones, ves en las calles paseando, niños, abuelas, familias completas, ¿Dónde están las recomendaciones? Creo que México necesita que nuestras autoridades pongan el ejemplo y dejen de decir disparates.

Por el otro extremo, es real que las cifras de contagios y muertes aumentan, un sector de la población empezó a tener miedo, todos ya soñamos los medidas de prevención pero no los llevamos a cabo, el temor a ser contagiados al llego al extremo que están atacando a personal de salud, el día 28 de marzo en Guadalajara Jalisco atacaron a 6 enfermeras en el autobús rociándoles cloro y obligándolos a bajar de la unidad, eso declaro Edith Mujica Chávez, Presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalisco, así como les han negado el servicio de medios de transporte, por lo que las autoridades de salud les han pedido a sus trabajadores no salir públicamente con uniforme., los médicos, enfermeras expresan que tienen miedo cuando salen a la calle con su uniforme.

