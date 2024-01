Cuesta de enero: ¡suben los precios!

Una razón más para no votar por los del pasado (porque por culpa de ellos gobiernan los del presente), ni por los actuales, son los nuevos precios de la gasolina y el diésel, que a partir del nuevo año aumentaron sus precios.

Por decreto de don Andrés, la gasolina Magna subió 25 centavos por cada litro, es decir, para alguno de mis lectores que tiene un carro chico de 40 litros, tendrá que desembolsar 10 pesos más cada que vaya a la gasolinera, mientras que si usted tiene un automóvil, una SUV o camioneta de 60 litros, la cantidad será de 15 pesos.

Para los camioneros que tienen que llenar su tanque de 120 litros de diésel, ahora cada uno le costará 28.09 centavos, que se traduce en poco más de 30 pesos por tanque, y para los que usamos gasolina Premium, esta se elevó a 29.59 centavos por litro. Haga usted sus cuentas de cuánto más tendrá que exprimirle a la cartera o tarjeta de crédito cada que visite el expendio.

Pero las malas noticias vienen juntas, porque los combustibles generan inflación, ya que más del 87% de las mercancías que consumimos todos los días se transportan por carreteras, y que esos transportistas se verán obligados a subir el costo de esos energéticos a nosotros, pulverizando de esa manera cualquier aumento que hayamos recibido al salario mínimo, mostrándonos el verdadero rostro de la Cuarta Transformación, cuya slogan principal es el de >bienestar para todos<, y que por el bien de México “primero los pobres”.

¿Dónde quedó la promesa del candidato Andrés, cuando buscando la presidencia de la República se comprometió, públicamente (tengo el video), de que si ganaba las elecciones y era Presidente, bajaría el litro de gasolina a 10 pesos?

¿Dónde quedaron sus apotegmas del no mentir, no robar y no traicionar, si miente permanentemente? ¿O acaso la refinería de Dos Bocas, inaugurada hace más de un año y medio, ya está produciendo gasolina?

También subieron de precio los refrescos y los cigarrillos, de manera desproporcionada, pero como esos productos son nocivos para la salud, no me preocupan tanto, aunque siento escribirlo, son las clases pobre y media los que resentirán dichos aumentos, porque al menos las bebidas azucaradas forman parte de los desayunos, comidas y hasta cenas, ya que en lugar de consumir aguas de frutas o simple, los refrescos de cola no faltan en sus mesas.

Así, los buenos propósitos y deseos de Navidad y Año Nuevo que hicimos hace escasos días de ahorrar en el 2024, se están estrellando con las medidas tomadas por el gobierno morenista de don Andrés, quien sin misericordia alguna ha decretado los aumentos a los combustibles, sin importarle la inflación que generarán y, en consecuencia, la de pauperización del nivel de vida de los que afirmó durante más de 20 años que serían su prioridad: los pobres y la clase media en México.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @heliherrerahernández

(X) HELÍHERRERA.es