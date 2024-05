Democracia o dictadura (II)

Quedan unos días para que los indecisos reflexionen su voto que deberán emitir el 2 de junio, como buenos ciudadanos y en bien del país.

Han pasado los tres debates, donde se han enfrentado las dos candidatas, dándose hasta con la cacerola y a veces hasta con la bacinica, en los que la candidata oficial no ha podido explicar cómo y cuánto tiene en los paraísos fiscales, evadiendo su responsabilidad en el colegio Rébsamen y la Línea 12 del Metro, muertitos que lleva a cuestas por irresponsabilidad durante sus gestiones de gobierno.

Argumentando que solo su partido mantendrá las dádivas de los programas sociales y aleccionando a los jumentos de la nación a ir de casa en casa en las colonias humildes del país, amenazando que si no votan por los morenos les quitarán los apoyos económicos, lo cual es una falsedad, dado que esos recursos ya están legislados e incluidos en los derechos ciudadanos, aunque este gobierno reparta dinero a personas muertas, inexistentes y fantasmas, lo que hace una suma millonaria que se va a alguna cartera desconocida.

Esa misma candidata ha dicho abiertamente su deseo de cambiar la Constitución, muy al estilo de los cubanos y venezolanos, y en ella se promueve la desaparición de la propiedad privada, pasando propiedades muebles e inmuebles a manos de un gobierno comunista, muy al estilo de Cuba.

Por cierto, a unos días de las votaciones, acaba de llegar el perro dictador de Venezuela a nuestro país, seguramente para fraguar el fraude con el virrey Lopitos y su corcholata.

Además, Zoe Robledo ya estuvo en La Habana, pactando una nueva oleada de adoctrinadores vestidos de médicos, que vienen con gastos pagados, manutención de primera y sueldos extravagantes, para hacerse tontejos dizque dando consultas en poblaciones con todos los servicios, quitándole la oportunidad a los médicos mexicanos, que si hay muchos sin empleo y los que tenían por la emergencia de la pandemia ya los corrieron al igual que a enfermeras y auxiliares.

Es una lástima que la gente humilde, de las zonas rurales o conurbadas en los cinturones de las ciudades, no lean estas páginas, unos porque no tienen acceso al periódico ni a internet, otros porque son como les gustan a López, pobres e ignorantes (sic) y no se dan cuenta que los apoyos no se los pueden quitar y que venderán su voto por unos pesos que en nada les ayudarán para salir de su pobreza y por el contrario, al Peje y su corcholata les conviene que sigan así para que cuando sean requeridos, ahí estén esperando su torta y su frutsi.

De los que se dicen cultos y pensantes, no entiendo cómo pueden seguir creyendo y aplaudiendo a quien ha destruido el país y corrompido a la gente con limosnas, y que a estas alturas no se den cuenta que la candidata oficial es un peligro para el país, pues además nos llevaría al comunismo.