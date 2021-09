En la entrega anterior se comentó sobre la seriedad y sobriedad que caracteriza al diputado Jorge Moreno Salinas, servidor público de intachable trayectoria.

Esto en referencia a una declaración suya publicada en distintos medios de comunicación en relación al crimen de su compañero de bancada en el Congreso Local, Juan Carlos Molina Palacios, a casi dos años de ese hecho. La frase que se tomó como base del comentario en cuestión fue de que la Fiscalía General del estado había sacado “de la nada” al presunto culpable, del cual, en días recientes, un juez federal determinó no vincular a proceso bajo el argumento de que no se reunieron suficientes pruebas para acreditar ese homicidio, decisión cuestionada por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo el grave señalamiento de que ese juzgador habría recibido un millonario soborno para tomar tal decisión. La realidad es que el diputado Moreno no expresó “de la nada”, como falsamente se consignó en notas periodísticas, y respetuosamente pidió derecho de réplica por el comentario que generó en este espacio. Sí declaró, y lo admitió, que apliquen la ley y se castigue al presunto culpable, si existen los indicios. La referencia fuera de contexto, daba a entender que existe incompetencia de la Fiscalía en este caso. Todo lo contrario, su opinión es de que la institución y su titular han hecho lo correcto y hay confianza y reconocimiento del encargado y la Comisión Especial del Congreso que da seguimiento a este caso. El trabajo de la FGE ha sido profesional, y eso lo quiso dejar en claro Jorge Moreno. Hasta ahí dicha precisión. Ayer, en entrevista de prensa sobre este mismo tema, la fiscal general, Verónica Hernández Giádans, expresó que “la Fiscalía siempre ha actuado apegada a Derecho y tiene los elementos de prueba suficientes para soportarlos, fortalecerlos y defenderlos durante el proceso”. Esto quiere decir que el asunto sigue en curso; no está concluido, como algunos pudieran pensar. Es un tema pendiente.

Según acaba de informar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), coincidente con el retorno a clases presenciales en el estado se incrementaron los casos de menores entre 12 a 17 años con contagios del virus del Covid-19. Con corte al 12 del mes actual, suman tres mil 282 casos confirmados, 838 más respecto al corte anterior, el 22 de agosto, cuando sumaron 2 mil 444, es decir, en ese desmedido crecimiento en sólo 20 días, lo que coloca a Veracruz en el lugar ocho del registro nacional en este rubro, sólo por debajo de Puebla, Ciudad de México y Puebla. Lo más inquietante es que han sido los menores de cero a cinco años entre los que se reportan más fallecimientos, con 22 de 36 registrados, nueve en menores de 12 a 17 años y cinco más entre el rango de 6 a 11 años de edad. En la república suman 183 mil 723 los menores de edad que han padecido de coronavirus, de los cuales se tiene un registro de 854 fallecidos por complicaciones que genera esta enfermedad.

opedro2006@gmail.com