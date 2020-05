Dos mujeres fiscales

No son los únicos ayuntamientos donde alcalde y síndica están enfrentados por motivos del control político y económico.

Pero Actopan e Ixhuatlán del Café son los que están en la agenda informativa y ambos tienen la característica de haber iniciado la administración con un gobierno panista.

En el caso de Actopan, la síndica panista suplente Nayeli Toral Ruiz (la propietaria Lucero Jazmín Palmeros fue desaforada junto con el alcalde José Paulino Domínguez) reclama su derecho de ser la alcaldesa.

Pero en la tierra del mango se impuso la mano de la diputada Mary López Callejas, quien respaldó al regidor segundo Eduardo Carranza, también de MC. Y Morena logró así quitar de la administración municipal un gobierno albiazul para colocar a su aliado.

Mientras tanto, la síndica Nayeli presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz, con el propósito de obtener el nombramiento de alcaldesa.

Uno de sus abogados, Francisco Spinoso Jácome, explicó el recurso fue presentado porque el alcalde interino Eduardo Carranza inició una campaña en redes sociales para legitimarse en el cargo.

Mientras, Carranza declaró a medios el martes 5 que aunque ese día concluyó su interinato y el Congreso no lo ha ratificado, él va a terminar el cuatrienio.

En el caso de Ixhuatlán del Café, la alcaldesa Viridiana Bretón y el síndico Amador Altamirano también andan al pleito por la presidencia municipal. Ella asegura que recibió amenazas de parte de su compañero de cabildo y lo denunció.

Él niega que la haya amenazado y que quiera ser alcalde de esa manera por el poder político o el manejo del dinero del municipio.

Lo curioso es que ambos son del mismo partido y deberían estar coordinados para lo que viene, porque nadie les garantiza que con el trabajo que realizan harán ganar a los candidatos del PAN.

ASPIRANTES A FGE SÓLO LEGITIMAN EL PROCESO

Finalmente fueron 21 los aspirantes inscritos para el cargo de fiscal general del estado y 12 para la Fiscalía Anticorrupción.

Y aunque algunos se dijeron sorprendidos cuando la encargada del despacho de la FGE Verónica Hernández se inscribió, seguramente no se enteraron que durante un programa en RTV ella anunció que sólo esperaba la convocatoria para participar.

El que no aparece entre los 12 que van tras la Fiscalía Anticorrupción es el encargado del despacho Alfredo Corona Lizárraga, porque sabe que no tiene la más mínima posibilidad y no porque haya 12 aspirantes inscritos, sino porque en la lista aparece el nombre de Ailett García Cayetano, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano, a quien identifica como gente del círculo cercano al gobernador Cutláhuac García.

Por supuesto, Ailett García también es esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez.

Todo apunta a que pasado el tiempo reglamentario y las entrevistas de rigor en las que participarán el resto de los inscritos sólo para legitimar el proceso, veremos al pleno del Congreso tomando la protesta a Verónica y a Ailett.

