El exagerado gobierno de la 4T

El martes pasado el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, “presumió” que el gobierno de la “Cuarta Transformación” logró “ahorrar”

cerca de 19 mil millones de pesos en la compra de medicamentos, después de expresar como “exagerado” y “utilizado con otros fines” el interés por los medicamentos oncológicos.

A más de dos años del desabasto de medicamentos en el país, este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador hace su anuncio en su máxima tribuna matutina, donde según informan, pero además minimizan y ofenden a los afectados, como reprochando que ya se adquirieron dichos medicamentos.

Este gobierno no solo ha tildado a los familiares de niñas y niños que padecen cáncer, de “golpistas”, ahora les dice “exagerados”, solo por exigir un derecho humano como es la salud, y que también es parte de la obligación de este y de cualquier gobierno.

Sin duda, lo único exagerado aquí es el siempre perdido y ausente secretario, Jorge Alcocer, y su falta de humanidad, de vergüenza, empatía y ética, y muestran la verdadera cara de este gobierno, donde han sacrificado miles de vidas inocentes por una falsa austeridad y una total negligencia en el sector salud. Lo exagerado de este gobierno es la falta de incumplimientos a sus obligaciones; lo exagerado es tener a un secretario y un subsecretario de Salud que no den resultados y tengan al país sumergido en una crisis sanitaria que no tiene para cuándo terminar.

Lo exagerado es que los estados y el país no cumplan con la obligación de prevenir y tratar todas las enfermedades que padecen los mexicanos, así como crear suficientes condiciones para que tengan el acceso a servicios médicos de calidad.

Exagerado será que el gobierno no informe sobre los más de 45 mil millones de pesos que pagó a la Organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la compra de medicamentos y material de curación que no entregaron y no han pedido la devolución de lo pagado por el incumplimiento.

A más de un año de que el virus del Covid-19 llegó al país, quedó en evidencia las carencias y fallas tanto en estrategia.

infraestructura, medicamentos, personal médico que tenemos en el país, y todo eso ha dado como resultado los más de 236 mil muertos que ha dejado esta pandemia.

No es exagerado lo que se le exige al gobierno de Morena, más cuando la vida de un hijo o un ser querido se encuentra en peligro, este gobierno de la “transformación” ha mentido desde su inicio, porque no son siete semanas de desabasto, son tres años de mentiras, tres años donde las niñas y niños no han contado con sus quimioterapias completas.

En vez de presumir una compra supuestamente "eficiente" que no ha sido entregada, este gobierno y su secretario de Salud, lo que deben hacer es garantizar el abasto y distribución de todos los medicamentos, que los estantes en cada uno de los hospitales cuenten con los insumos necesarios y que entiendan que no comprar no es sinónimo de ahorrar.

Senador por Veracruz del PAN