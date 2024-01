El INE: una caricatura

Desde que se reestructuró el Instituto Nacional Electoral (INE), hace ya varios meses, dejó de ser la autoridad que garantizaba imparcialidad total en las elecciones en México. Fue la institución que logró traspasos pacíficos de gobiernos de distintos partidos políticos, gracias a la eficacia de su trabajo previo, durante y posterior a la jornada electoral.

Claro que los integrantes de dicho órgano fueron pieza clave para que así sucedieran los hechos. Tan luego eran elegidos, se olvidaban de qué partido político los había propuesto, para ponerse a trabajar, desempeñar sus funciones sin ningún sesgo, y apegaron sus acciones al marco de la ley electoral federal.\u0009

Hay constancia de las resoluciones que adoptaron, desde extremadas multas millonarias contra los partidos políticos violadores de ese marco, hasta la negación y caída de candidaturas de aquellos candidatos que pensaban que podían burlar las normas electorales, sin ninguna sanción de por medio.

Pero a raíz de que llegó Guadalupe Taddei Zavala al INE y se instaló como consejera presidenta, recomendada en primera instancia por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y desde luego por el partido político Morena, las cosas han venido cambiando dramáticamente, en perjuicio del país, porque ahora la mayoría de los partidos políticos y sus candidatas se han dedicado a violar la ley electoral, una, otra y otra vez, sin que las autoridades electorales los sancionen.

¿Pruebas? Sobran. La candidata Claudia Sheinbaum lleva no meses, sino varios años en plena campaña por la Presidencia de la República, ejecutando actos anticipados, que ya debió haber sido sancionada ella y los partidos que la postulan por las autoridades electorales (aquí incluyo al Trife), y nada. Creo que hasta la aplauden.

La otra candidata Xóchitl Gálvez lleva meses haciendo lo mismo, realizando actos anticipados de campaña y tampoco ha sido sancionada por estos entes, desde luego, para que cuando se diga robada, le puedan decir en corto, o en público, “si tú hiciste lo mismo, ahora de qué te quejas”.

Si hubiera imparcialidad y honradez profesional del INE, y desde luego del cojo Trife (porque está incompleto), lo menos que podrían hacer para enmendar la plana, es que cuando presenten ambas su solicitud para registrarse como candidatas de Morena-Verde-PT una, y del PRI-PAN-PRD la otra, le nieguen el registro por todos estos hechos consumados.

Pero a estas alturas y como están actuando, no lo harán, porque este INE se parece cada vez más a la otrora Comisión Federal Electoral, aquella que presidian los secretarios de Gobernación del gobierno federal, y que favorecían, protegían y cubrían de impunidad al PRI.

Hacia allá vamos. Lo vemos todos los días: burlándose de la ley electoral de mil formas, con derroches millonarios de publicidad, de acarreos, en plena campaña, en tiempos donde no se puede hacer campaña, ni realizar actos que buscan comprar el voto del ciudadano, y que no ven o que se hacen que no ven las autoridades encargadas de vigilar y sancionar estas marcadas violaciones que realizan.

De no rectificar, la violencia podrá aparecer el día de la jornada electoral, con saldos más que rojos, que podrían desestabilizar a la nación.

