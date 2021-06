Frío invade a algunos políticos

El pueblo de México cumplió con su parte al votar copiosamente y en paz; ahora está en la posición de poder exigir que los nuevos gobernadores, diputados y alcaldes cumplan. ¿Estos lo harán?, ya veremos.

La votación se dio en un alto porcentaje a pesar de la violencia desatada desde hace meses y que creció conforme se acercó la fecha de los comicios, de la polarización generada desde los altos círculos del poder, de una dirigencia opositora con olor a controlada, de muchos malos candidatos y de un crimen organizado más fuerte que nunca e interviniendo descaradamente en el proceso electoral. Las agresiones e incidentes de ayer ya se esperaban, luego de los asesinatos, tiroteos, secuestros y amenazas que empezaron a darse desde el año pasado por todo el país, acciones delictivas de las que los veracruzanos somos testigos.

¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder y que las elecciones de 2024, en las que estará en juego la presidencia de la República, no reciban el calificativo de las más sangrientas de la historia?

En parte eso dependerá de las autoridades elegidas este día: gobernadores que controlan a las policías estatales y que tienen la posibilidad de rechazar acuerdos con los cárteles; alcaldes valientes dando la cara por sus pueblos y diputados que pueden hacer leyes más severas y claras contra el lavado de dinero en vez de legislar para apretar más a los ciudadanos.

¿Cumplirán con su parte?, ya veremos si eso es así. En fin, ayer terminó una parte de este proceso. Ahora seguirán los alegatos, la judicialización y las protestas, las cuales se desean no llegan a la violencia, producto de la polarización en el país y de las trampas. Por cierto, la dirigencia nacional de Morena anoche decía que le había ido muy bien, con triunfos en la gran mayoría de las gubernaturas y diputaciones federales, en tanto los dirigentes de oposición siguieron en su postura rayando en la tibieza, dando pie a que persista la versión de que están controlados dados sus antecedentes. En ese sentido, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se afirmaba que no pudo ganar la gubernatura de su estado, Campeche, en donde fue postulada una candidata cuestionada por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Así las cosas, las defensas de los presuntos triunfos opositores en donde Morena no los reconociera, pareciera que tendrán que correr por cuenta de los propios candidatos. Más allá de eso, a los que ganen los ciudadanos deben hacerles sentir el compromiso adquirido. Los nuevos gobernadores, alcaldes y diputados no pueden jugar con fuego. Tienen que cumplir promesas y con lo que sus cargos les demandarán. El pueblo clama por empleos, seguridad, reactivación económica y salud, entre los puntos principales. ¿Verán mejoría en esos temas?

De acuerdo a lo que se perfilaba anoche, un buen número de políticos veracruzanos de oposición estaban quedando lejos de la posibilidad de triunfo. Un frío polar los empezaba a invadir.

Estas elecciones podrían significar el fin de la carrera política de algunos.