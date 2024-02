La motosierra amloista

El presidente Andrés Manuel le pidió prestada la motosierra a Javier Milei, con la que se hizo famoso en su reciente campaña presidencial, y con la que les afirmaba a los argentinos que iba a cortar todo aquello que oliera a Estado de Bienestar.

Esa motosierra la trae ya el señor López y la plasmó en sus 20 iniciativas presidenciales que no son otra cosa que la imposición, a su candidata -por si gana- a la Presidencia de la República, una serie de preceptos legales que le darían a él >no a ella< una concentración impúdica del poder, una neo-dictadura, que no maximato, porque don Plutarco Elías Calles no tenía la revocación de mandato como arma para guillotinar a Claudia Sheinbaum, por si no obedece al neo-Porfirio López Obrador.

De allí se entiende porqué una de ellas -la revocación de mandato, precisamente- pide bajar del 40 al 30 el porcentaje de votos para hacerla vinculatoria. Es una camisa de fuerza para la científica Claudia, en el mejor de los casos, sino es que con la motosierra le cortará la cabeza con sus huestes, los amlovers, si no lo obedece ciegamente, como siempre lo ha exigido a sus colaboradores: 90 por ciento de lealtad y 10% de capacidad o inteligencia.

Adiós al pluralismo ideológico y democrática en el Congreso de la Unión, para regresar a los tiempos de la mayoría mecánica, de la aplanadora, en votos ciegos a todo lo que vaya a mandar López Obrador por conducto de Claudia, o de los senadores o diputados Lopezobradoristas. Sí, esos que gritan desaforadamente que es un honor obedecer a López Obrador.

Adiós a los organismos autónomos que funcionaban como órganos revisores de la actividad gubernamental. Adiós al contrapeso constitucional que equilibraba el poder público, que le enmendaba la plana al Ejecutivo federal o a sus émulos en los estados que, muchos de ellos, están peor que el Presidente.

Adiós a la sana competencia que ha evitado la monopolización de los precios por los grandes trust, en perjuicio de la sociedad nacional, porque ya se comprometió Claudia -si gana la elección- a desaparecer los órganos reguladores. Adiós a los sueños de regresar a los militares y marinos a sus cuarteles y a la protección de sus bienes y personas a los mexicanos, porque seguirá la política de los abrazos y no balazos.

De ese tamaño es la motosierra que le pidió prestado el señor López Obrador a Javier Milei, para hacer obedecer a la científica Claudia.

De allí la importancia de derrotar el 2 de junio con un voto razonado, reflexivo, mirando ante todo por salvar a la Patria y a los mexicanos.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @helíherrerahernández

X: HELÍHERRERA.es