La protesta de “niños golpistas”

Los padres y familiares de niños enfermos de cáncer, “golpistas” los llamó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por exigir medicamentos para su atención médica contra esa enfermedad, cumplieron ayer su primer día de plantón frente a la Torre Pediátrica en el puerto de Veracruz...

Además de protestas en Xalapa y Córdoba, aunque el movimiento fue nacional y esos actos se repitieron en Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Yucatán y Puebla. Desde hace dos años, cientos de estos niños no reciben tratamiento oncológico, muchos de los cuales han muerto por esa causa. La escasez de quimioterapias empeoró en los últimos meses, y muchos menores después de viajar por horas al puerto o Xalapa tuvieron que regresar a sus comunidades rurales sin recibir esa atención; aquí se anticipó hace una semana que sólo era cuestión de tiempo para salir a la calle a exigir al gobierno de la 4T atender la obligación de garantizar el derecho a la salud y la vida, sin más promesas, hasta que exista suficiente abastecimiento de estos fármacos. El problema inició cuando el actual gobierno decidió cancelar la compra de medicamentos bajo el argumento de que era una gran fuente de corrupción de las anteriores autoridades federales, cuestión que en tres años no ha ha podido probar ni castigar, y de lo cual tampoco se conoce la existencia de alguna denuncia. En el extranjero, a donde recurrió para surtir los faltantes, el gobierno sigue sin poder adquirir los medicamentos, y tampoco pudo lograrlo pidiendo la intervención de la ONU; ahora, conforme al dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un acuerdo concreto con Japón para resolver esta necesidad. El asunto es que, tras muchos meses de promesas y sufrimientos de sus hijos, padres y familiares han resuelto no volver a confiar en la palabra presidencial ni de sus colabores de la Secretaría de Salud, en especial la del subsecretario López Gatell, de quien piden su renuncia. ¿Alguien en su sano juicio puede estar en contra de esta protesta? A menos que no exista empatía o mínimo humanismo, podría tenerse una opinión contraria. No se trata de un ataque al gobierno, lo que justamente piden los padres de esos niños enfermos es que sean atendidos, sin mayor demora, pues la vida de ellos corre peligro conforme pasan los días y no reciben esas quimioterapias. Ahí estarán, firmes, y si no hay una pronta respuesta, podría escalar esa protesta con otros grupos vulnerables que tampoco reciben medicinas, como antes. Lo prudente habría sido investigar y castigar a los culpables de la corrupción, si la hubo; y, en ese supuesto, lograr la reparación del daño patrimonial que se señala, pero no actuar temerariamente, como se hizo, de cancelar el abasto para después ir a buscar donde resolverlo. Grave la situación, es una cuestión de vida o muerte, aunque sobre esto ya se sabe cómo actúa el actor principal del sector Salud, el subsecretario a quien deben atribuirse las 233 mil muertes por un desastroso manejo en la prevención y tratamiento del contagios del virus causante del Covid-19.

