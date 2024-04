La tragedia de México

El cobarde asesinato de Gisela Gaytán y Adrián Guerrero, candidata de MORENA a presidenta municipal y a regidor, respectivamente, de Celaya, Guanajuato, es tan solo una fotografía más de lo que pasa en nuestro país.

No son hechos aislados, como lo manifiesta la secretaria de seguridad federal Rosa Ícela Chacón González. Es un patrón que lo vemos y leemos a diario, porque se cometen más de 80 asesinatos a lo largo y ancho del país todos los días, todas las semanas, todos los meses y durante varios años ya.

Tristemente, les guste o no a los defensores del actual gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador ya se convirtió, en el sexenio con más crímenes y desapariciones de toda nuestra historia, desde que la violencia es el pan de cada día.

Y lo peor de todo esto, lo más lamentable, es que no tienen un plan para atacar este flagelo, porque eso de que todos los días se reúne el presidente de la república con su gabinete de seguridad a las seis de la mañana, solo ha servido para contar los muertos, para un pase de lista de los caídos el día anterior, pero no se observa ninguna acción tendiente a brindar seguridad a la sociedad nacional, que es, precisamente, el reclamo más exigido al gobierno cuatro teísta, en todas las encuestas realizadas hasta el momento.

La impunidad de los autores de todos estos homicidios viene a ser el combustible que aviva la tragedia que padece México, ante la falta de acciones firmes del presidente para combatir a los autores de estos crímenes, cuando que como candidato fue una de las promesas que más le genero simpatías y votos entre los y las mexicanas, porque se atrevió a decir que en seis meses resolvería el cochinero que le dejaban Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en este rubro.

Ya se va en seis meses, y esta es, otra más, de su incumplimiento a la palabra empeñada.

Fracaso el hombre que despertó la esperanza de ver y disfrutar un México en paz, y por lo que observo en su candidata, la que quiere un segundo piso de la 4T, no tiene un plan, una estrategia para combatir la inseguridad que padecemos.

No hubo gasolinas de 10 pesos el litro; no hubo salud al estilo Dinamarca; no hubo refinería Olmeca que produjera miles de litros de combustibles diariamente; no hubo aeropuerto que sustituyera al Benito Juárez de la ciudad de México; no hubo combate eficaz y eficiente a la inseguridad nacional, y todavía quieren perpetuarse en el poder con una candidata que no tiene voz, personalidad e ideas propias, y solo repite lo que en las mañaneras dice su ventrílocuo.

Urgen leyes que sancionen con la pérdida del cargo de elección popular obtenido, a todo aquel candidato o candidata que no cumplan con las promesas que hicieron en campaña, ya instalados en el puesto público. Ésta debe ser una consigna nacional que debemos impulsar ya.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @helíherrerahernandez

(X) HELÍHERRERA.es