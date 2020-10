Las esperadas detenciones de exfuncionarios; ¿Nemesio, candidato?

Object preview





*¿Cuántos caerán por el proceso electoral?

*Nemesio Domínguez analizaba ser candidato

Víctor Murguía

La detención del general Salvador Cienfuegos ha sacudido a México y mientras una parte de la población está preocupada por lo que esto implica y significa, otros han caído en pánico ante lo que pudiera venir en los próximos meses.

Versiones van y vienen sobre lo que desencadenará el proceso electoral, pero las aprehensiones de personajes estratégicos, con proyección nacional o en los estados, ahora es más probable.

La lectura de lo que acaba de suceder con el General lleva a muchos puntos, algunos de los cuales son los siguientes:

-Dado el momento de la detención es otro intento desesperado de Trump por conseguir votos, maniobra en la que contaría con el respaldo del gobierno mexicano, que ha tenido que aguantar que, para cuestiones del público, le avisaran vía nivel de un embajador, y ser exhibido de que aquí no se supiera de las andanzas del ahora llamado Padrino, cuando se supone que está a todo lo que da el combate a la corrupción.

-El prestigio del Ejército, que estaba sostenido con alfileres, cayó. Ahora está más claro por qué, desde hace varios sexenios, teniendo más presupuesto, más elementos, más y mejor equipo, sus resultados son muy pobres en el combate a los cárteles de la delincuencia.

¿Cienfuegos, El Padrino, actuaba solo, engañando a todos los demás jefes y oficiales, dentro de las filas del Ejército? Claro que no. Así es que debe haber un buen número de involucrados. ¿Habrá detenciones en las semanas y meses por venir dentro de las filas del Ejército?

-Y queda el campo abierto para que, el mismo método aplicado ahora en EU al exsecretario de la Defensa Nacional, se utilice en México en los siguientes meses, cuando estará en efervescencia el proceso electoral y sean detenidos personajes clave de la política y la administración pública de los últimos años, señalados por la vox populi como corruptos de gran escala.

No debe perderse de vista que, para la cuatroté, está pendiente ese combate. Fue su principal bandera y no la pueden olvidar. A nivel nacional hay un buen número de políticos que pueden ser detenidos y nadie movería un solo dedo a su favor.

Aquí en Veracruz varios andan o deberían andar nerviosos. Hay versiones de que están listas algunas órdenes de aprehensión que se harían efectivas en el momento en que consideren conveniente.

Unas serían para exservidores que pudieran suponer que su actuación ha quedado en el olvido, pero no es así. Los expedientes de cómo manejaron los recursos públicos no se han perdido, no fueron borrados.

Ya se verá quiénes no logran pasar la aduana justiciera que puede implicar el próximo proceso electoral.

Qué bueno que el político tuxtleco Nemesio Domínguez ya esté en su casa y con su familia, luego de lo que le tocó vivir jueves y viernes pasado.

La zona de Los Tuxtlas no es ajena a lo que sucede en otras regiones del estado y del país, donde los secuestros dañan a familias de todos los estratos sociales.

Nemesio emitió en la noche del sábado un breve comunicado para decir que ya estaba bien y precisar que no haría más declaraciones.

Lo que había comentado antes de que sucediera esto era que estaba por decidir si participaba como candidato por Santiago Tuxtla.

Allá ha sido alcalde, dos veces diputado y no tiene mala imagen. Había dejado pasar el tiempo prudente para buscar de nuevo un cargo de elección popular, pero ahora no se sabe cuánto alteran sus planes lo ocurrido en estos días.

¿Cambio de pichada en lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia? Pudiera ser que sí, dado lo que se ha expresado últimamente.