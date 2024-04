Los agravios se pagan

Lo que le está sucediendo a la candidata a gobernadora de Morena en su campaña no es casual, sino el efecto de un mal gobierno que se dedicó a agraviar distintos sectores sociales durante estos más de cinco años que llevan en el poder, no solo en Veracruz sino también a nivel nacional.

Pensaron que con los apoyos económicos que otorga el gobierno federal, a través de los programas sociales, las y los mexicanos les iban a perdonar su ineficacia en el quehacer público, así como los actos de corrupción que poco a poco han ido saliendo a relucir: su nepotismo que raya en la desvergüenza, así como las pillerías que varios funcionarios de ese instituto político han realizado, que no pueden justificar y que mejor optan por el silencio.

Hoy, su candidata Rocío Nahle está cosechando las tempestades que ella y sus camaradas de la 4T sembraron. En tan solo 10 días de campaña la han hecho ser trading topic a nivel nacional en tres ocasiones, y la única candidata a un cargo de elección popular en todo el país que fue referencia en el debate presidencial, señalada por presunción de enriquecimiento inexplicable, aunque se presuma de dónde viene éste.

Lo de que no se sabe la geografía veracruzana, por no ser veracruzana, pasa; que no conoce los nombres de los 212 municipios que tiene el estado, se le perdona, porque ella es de Zacatecas; que pone ríos en municipios que no tienen, ya exacerba el orgullo jarocho; que a ciudadanos de una ciudad los confunde con héroes nacionales habla de su ignorancia supina; pero lo de sus residencias que ni Obama las tiene, ya calentó hasta sus propias huestes, que decidieron ya no guardar silencio y se lo recriminan en público, como es el caso del exdelegado del bienestar y hoy candidato a la segunda fórmula al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que el pasado lunes públicamente le fustigó el parecerse a sus adversarios, y aislarse del pueblo por medio de vallas infranqueables. “Eso tiene consecuencias políticas”, advirtió, y tiene toda la razón: las verán el domingo 2 de junio.

Se le descompuso el escenario de ensueño que creía tener en Veracruz. Creía que su triunfo era solo cuestión de tiempo, y que su campaña iba ser un recreo. Desmemoriada como la inmensa mayoría de su partido, nunca pensó que el pueblo veracruzano no lo es, y que le iban a cobrar juntos todos los abusos de poder y de omisión tanto de Cuitláhuac García como de don Andrés, y allí están las consecuencias en el café diligencias bicentenario de la zona conurbada Veracruz, en Atzalan, en Lerdo de Tejada, lo del Dorado en Boca del Río, lo de Villahermosa, Tabasco, más las que se vayan acumulando.

No solo es el desdoro, sino el aviso, la advertencia que lo peor viene más adelante, porque dentro de las filas morenistas ya no hay unidad sino división, hartazgo a su candidatura, críticas públicas a la forma y fondo de su campaña plagada de ocurrencias, improvisación, ayuno de operación política, tan necesaria para apagar fuegos, que empiezan a multiplicarse.

Si antes de iniciar su campaña doña Rocío ansiaba el 2 de junio, porque decía que la elección era de trámite, ahora ese domingo amenaza con convertirse en su peor pesadilla porque la sociedad veracruzana empieza a manifestarle el sentido de su voto en contra.

Y lo peor creo que no será la derrota electoral, sino la rendición de cuentas que ella y muchos otros y otras de Morena tendrán que hacer ante la justicia local, porque rebasaron cualquier tolerancia posible de un nuevo gobierno.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @helíherrerahernández

X: HELÍHERRERA.es