Los Portales

Se registró ya como candidato a la gubernatura ante el Instituto Electoral de Yucatán el morenista Joaquín Huacho Díaz Mena y, al mismo tiempo, hubo una desbandada de militantes que siguen sin respaldar su nombramiento y el de varios expriistas o expanistas que son candidatos ahora bajo los colores de Regeneración Nacional. De inicio, ese partido se quedó ya sin regidores en el Ayuntamiento de Mérida, pues los dos representantes, Orlando Pérez Moguel y Fernando Alcocer Ávila, anunciaron su renuncia a la 4T; con ellos, otros siete mil 500 líderes del partido guinda en la Península dejaron las filas del obradorato.

Tal vez por educación, tal vez por miedo, pero los mensajes siguen dejándose a la imaginación de quien quiera absorberlos. “Por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna”, dijo ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, en el marco del 107 aniversario de la Constitución, donde no estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

“Ha pasado más de un siglo de aquél histórico momento, es cierto, es cierto se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos. Pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo: Y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos, llegaron las privatizaciones; se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones, se trastocó así el sentido social de la propia Constitución”, dijo por su parte Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que habló en nombre de López Obrador.





***





La ley electoral mexicana prohíbe a la señora Xóchitl Gálvez presentar los detalles de su plataforma antes de que la campaña comience oficialmente el 1 de marzo, escribe Mary Anastasia O´Grady en The Wall Street Journal esta semana, sobre la visita que hizo al diario la candidata de la oposición mexicana. Pero puede decir lo que no haría como presidenta: apaciguar a los cárteles. No más del infame “abrazos, no balazos” como remedio para el crimen. No más saludos a la madre del notorio capo de la droga El Chapo Guzmán, como hizo AMLO en 2020. No más soldados rusos marchando en México y no más festejos a dictadores cubanos que violan los derechos humanos, cuenta la experta en la región en su columna semanal.





***





O´Grady dice que otros fracasos de AMLO salen fácilmente de la lengua de la señora Gálvez: desde una desastrosa política energética hasta un colapso total de la infraestructura de salud que una vez proporcionó medicinas y vacunas. Y ayer en Washington siguió con su mensaje: “En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen organizado. En el peor, lo usa para consolidar su poder”, dijo Gálvez.





***





Parece que lo ambiental no es un tema prioritario para la actual administración pero hay dependencias que están intentando frenar el impacto que genera la operación de las grandes empresas de hidrocarburos, incluido Pemex. De ahí que la Comisión Nacional de Áreas Naturales y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente estén firmando convenios de colaboración en favor de varias zonas protegidas; por ejemplo, dicen que recientemente pactaron que las multas impuestas por la ASEA no sean cobradas en efectivo, sino que quienes causen algún daño ambiental paguen en especie y con actos de reforestación y saneamiento en algunas zonas afectadas.