Los Portales

En Morelos no le fue nada bien al Presidente este fin de semana, bueno, al menos no fue fácil soltar promesas, pues por la presencia en un acto público de CUAUHTÉMOC BLANCO, los abucheos ahogaban su soliloquio.

“Les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos: yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije: no me importa, es mi opinión, y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc”.

Y los que vieron al exjugador del América en ese momento dicen que estaba tan conmovido, que parecía que iba a llorar. Pero los abucheos lo hicieron irse pronto, junto con el Presidente.

Algunas plazas electorales están experimentando un calentamiento más acelerado que otras, destacándose especialmente el caso de Morelos. En este estado, el clima político ha alcanzado niveles de tensión particularmente altos. Lucy Meza Guzmán, aspirante del Frente, ha expuesto públicamente haber recibido amenazas de muerte.





Que estas amenazas surgieron a raíz de la divulgación de un presunto desfalco superior a los tres mil millones de pesos durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco. Dicho desfalco fue señalado en el marco de una fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual examinó las cuentas públicas de los últimos cuatro años, evidenciando irregularidades significativas.





Cuentan que a algunos abogados no gustó que el Poder Judicial del Estado de México comenzara a invitar a una certificación y posterior evaluación para garantizar a los mexiquenses que están siendo defendidos por un profesional con las credenciales y conocimientos técnicos de las leyes locales necesarios para litigar.





Pues bien, nos cuentan desde el Tribunal que preside Ricardo Sodi, que la mencionada capacitación, única en su tipo en todo el país, es totalmente voluntaria; además de que la misma cuenta con el aval de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de Víctor Olea, y el capítulo local de esa institución que lleva Aída-Aíxa Chávez.





En una entrevista, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, salió en una suerte de defensa de la candidatura del clavadista Rommel Pacheco para la alcaldía de Mérida, en Yucatán, pero no pudo justificar ante los ojos de los militantes de su partido que el mencionado exatleta votara en el pasado contra las reformas del presidente López Obrador, cuando formaba parte de la bancada de Acción Nacional. Al líder partidista no le quedó más que decir que en la 4T recibirán a todos los que quieran aportar a ese movimiento, pero que no permitirá que se cambie la esencia ni la ideología con la que se originó.





Dicen los enterados que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) ha finalizado una investigación, concluyendo que varias empresas, principalmente bajo la marca TCL de China, que comanda Li Dongsheng, y otras entidades asociadas, han violado la ley estadounidense al importar y vender productos que infringen patentes estadounidenses específicas.





Estos productos incluyen sistemas gráficos y televisores digitales que utilizan estas tecnologías sin autorización. Como resultado, la USITC ha decidido imponer restricciones a la importación de estos productos a Estados Unidos, a través de una orden de exclusión limitada. Habrá que ver cómo le pegará esto a las operaciones de TCL en México.