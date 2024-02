Los Portales

Gran expectativa generó ayer la conferencia de prensa del ingeniero Carlos Slim Helú, quien prácticamente convocó a todos los medios de este país y agencias internacionales a escuchar lo que tenía que decir. Habló de política, desde ser candidato a la presidencia de México en 2018, hasta de la quiebra de Teléfonos de México y las candidatas.

*

Slim reconoció tener diferencias de fondo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que acordó con él no hablar de ello hasta que se fuera a su rancho, es decir, cuando acabe su mandato. Descartó ser el empresario favorito del sexenio. “No veo qué beneficios nos ha dado este gobierno. Solo ganamos el tramo 2 del Tren Maya”. Habló de sus negocios, de crisis económicas y de la mexicanización de las empresas, cuando se hizo del control de Telmex. Fueron casi cuatro horas de conferencia.

*

El ingeniero habló hasta de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez: “Una sorpresa de que por primera vez nos gobierne una mujer, esperemos que lo haga bien, yo creo que las dos son como muy comprometidas y se ve que tienen entusiasmo de llegar a gobernar, lo cual ya implica mucho compromiso y deseo de hacer las cosas bien”.

*

“Nadie me propuso ser presidente, ni Claudio X. González Laporte, ni Alejandro Ramírez Magaña me buscaron”, sostuvo Carlos Slim Helú, en respuesta a lo que dijo el presidente de México el martes de la semana pasada en su mañanera, para promocionar su nuevo libro: “Pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban, y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Meade y Anaya, y Carlos Slim les dice: ‘No, yo estoy dedicado a otras cosas’, y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh?”.

*

Que alguien le avise a la Profepa, que lidera Blanca Alicia Mendoza, que es urgente su intervención en el Zoológico del Parque Morelos en Tijuana, Baja California; pues se han registrado ya varios reportes ciudadanos por animales visiblemente descuidados, con heridas en la piel y una evidente desnutrición. Además, no hay personal en las instalaciones que figure como responsable del cuidado de las especies que ahí habitan, por lo que médicos veterinarios y organizaciones de la sociedad civil relacionadas piden la inmediata reubicación de los cientos de ejemplares.

*

Los expertos en la materia dicen que la inseguridad en Guerrero está desbordada, prácticamente en todos los municipios del estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado se registran a diario delitos como secuestros, extorsión, cobro de piso y asesinatos; esto sin que la estrategia de seguridad se refuerce como han pedido empresarios, organizaciones civiles, pequeños productores y ciudadanos en general.

*

Apenas este inicio de semana, familiares de una menor desaparecida realizaron bloqueos en Acapulco, de Abelina López, para pedir que se agilice la búsqueda; pero en días pasados hubo eventos como el secuestro del líder estatal de Movimiento Ciudadano, o el aviso de los comerciantes en Chilpancingo, de Norma Otilia Hernández, sobre modificar el horario de labores por la creciente criminalidad en la zona.