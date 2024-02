Los Portales

Si vive en el área metropolitana de la Ciudad de México, seguramente ha tenido problemas con el agua. Pero según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está actuando de manera coordinada el gobierno de la capital, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal.

“También, no puedo dejar de decirlo, no puedo omitirlo, no puedo dejar de decirlo: hasta Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua porque ya se está queriendo politizar el asunto, lo quieren agarrar de bandera”, señaló el mandatario durante su mañanera. Seguramente a él no le falta el líquido en su Palacio.

Muy suavemente fue cuestionado el presidente López Obrador por un reportero amigo de Jesús Ramírez Cuevas, es decir, un reportero que le tiene miedo al vocero del mandatario y no lo quiere molestar. Ese reportero se atrevió a decir que estamos a semanas del día cero, considerado el momento en que nos quedaremos sin agua en la capital. Y de inmediato Jesús Ramírez lo corrigió al decirle que el día cero no existe.

*

La crisis del agua tampoco existe, de acuerdo con el Presidente. “Pero qué bien que me lo preguntas, porque lo estamos atendiendo, pero al mismo tiempo ya lo veo, que lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador. Pero también es normal, ¿eh?, es normal porque no debe de faltar el agua, primero. Segundo, pues es temporada electoral”, dice el hombre que promete que se resolverá la crisis, pero está a semanas de dejar el cargo desde el que ofrece soluciones, sin verdaderamente solucionar. ¿Qué le contará Martí Batres para que no lo regañe? ¿Esta crisis no tocará a Claudia Sheimbaum? ¿Y a la candidata de Iztapalapa que vive entre utopías?

*

Que ni uno de los panistas dejó sus actividades de San Valentín para acompañar al exsenador Roberto Gil en la conferencia de prensa que ofreció en Querétaro, nuevamente, para arremeter contra el extitular de la UIF, Santiago Nieto, quien, dicho sea de paso, hace campaña por Morena en esa entidad rumbo al Senado de la República. Se supo recientemente que el chiapaneco fue convocado para “reforzar” la estrategia del Frente.

*

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez, reconoció a las empresas que pusieron ya en marcha acciones para mejorar la calidad del aire en aquel estado, mismo que en días recientes ha enfrentado severos problemas de contaminación.

Casi un centenar de firmas asentadas en esa zona se sumaron a un plan denominado PIGECA, que tiene como propósito reducir sustancialmente las emisiones y mejorar la calidad del aire de los neoloneses, entre ellas está Cemex que fue la primera en recibir una visita de las autoridades para verificar el avance de sus compromisos en materia medioambiental.