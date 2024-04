Los Portales

Dicen los que saben que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anda muy activo y contento, muy motivado, pues le han dejado ver desde el equipo de Claudia Sheinbaum, que por su buen desempeño durante la pandemia y su apoyo desinteresado a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es visto con muy buenos ojos para ocupar la Secretaría de Salud en caso de que Morena repita en la presidencia.

Que eso ha desatado la furia de algunos líderes de laboratorios y políticos con hambre de poder y riquezas, pues como ya los conoce, seguramente seguirán las puertas de las grandes licitaciones cerradas para ellos y sus nuevas empresas, nomás de nombre.

Por cierto, que entre los empresarios miran con asombro que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vuelva a mencionar a algunos de los líderes mexicanos que incluso han tratado de estar fuera de reflectores para no ofender al mandatario.

Hace unos días volvió a poner en la mira del pueblo bueno a personajes como Carlos Slim, Eugenio Garza, Alberto Bailléres, José Antonio Fernández, Daniel Servitje, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díez Morodo y otros más. Señaló que ellos financiaban campañas en su contra. Lo interesante es que hoy hasta a los que dice que eran sus aliados los está atacando.





Por cierto, nos cuentan que hoy en Estados Unidos el asunto del muro fronterizo revive como asunto de campañas que puede afectar al presidente Joe Biden, en medio de esta crisis migratoria. La ley de asignaciones establece que cuando se proporciona autoridad presupuestaria para un propósito dado, la Administración debe usarla para ese propósito.

Esto puede presentar un desafío cuando las prioridades de una nueva Administración se desvían significativamente de su predecesor, especialmente en lo que respecta a importantes inversiones de adquisición y construcción.





La Administración de Donald J. Trump asumió el cargo utilizando la retórica de campaña de un "gran y hermoso muro" en la frontera entre EU y México como un sello distintivo de su política de inmigración. La Administración de Joseph R. Biden asumió el cargo utilizando una retórica de campaña contrastante de "ni un kilómetro más" de construcción de barreras fronterizas como parte de un cambio de enfoque.





Sin embargo, cuando la Administración Biden asumió el cargo en enero de 2021, la retórica de la campaña se encontró con la realidad del proceso de desarrollo para la infraestructura fronteriza. Este proceso había tomado caminos sin precedentes bajo la Administración Trump, pero estaba incompleto, con prioridades clave no cumplidas, y más de mil millones de dólares en algún lugar para la construcción de barreras fronterizas.





“Para ejercer el noble oficio de la política se requiere autoridad moral. Si yo no tuviese autoridad moral, si yo fuese un corrupto, si yo tuviese vínculos con narcotraficantes, si yo hubiese llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no fuese nadie, cualquiera me podría ningunear; pero no, el presidente de México debe tener autoridad moral para que ninguna persona, ni mexicanos ni mucho menos extranjeros, trátese del New York Times, trátese del Departamento de Estado, del gobierno de China, el gobierno de Rusia, de la Unión Europea, de quien sea.

A México y a su gobierno surgido de un proceso legal, legítimo, a un gobierno electo por el pueblo se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarnos”, dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos días, a propósito de las críticas que cada día parece le calan más.





Este fin de semana arrancó campaña el exclavadista Rommel Pacheco, que busca la presidencia municipal de Mérida, en Yucatán. Los enterados aseguran que, aunque las encuestas no son muy esperanzadoras para el medallista olímpico, lo cierto es que éste tendría ya asegurado un espacio en el eventual gabinete de Claudia Sheinbaum; específicamente como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde revelaría a la exvelocista Ana Gabriela Guevara.