A los candidatos morenistas en Yucatán tampoco les fue muy bien durante la jornada, pues los ciudadanos los terminaron abucheando por querer saltarse la fila para votar. El primero en llevarse las rechiflas fue el candidato a gobernador Joaquín “Huacho” Díaz.

Lo mismo le ocurrió al exclavadista Rommel Pacheco, candidato a la alcaldía de Mérida, a quien los electores obligaron a formarse para participar en el ejercicio democrático de este domingo.

El 29 de mayo del 2024, la administración Biden implementó nuevas restricciones sobre la venta de armas para reducir el flujo de armas adquiridas ilegalmente y responsabilizar a quienes las suministran para cometer delitos. Estas regulaciones afectan tanto las ventas dentro de EU como las ventas internacionales, incluyendo las transferencias privadas de armas hacia otros países.

Las nuevas reglas del Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), requieren que más vendedores de armas obtengan una licencia federal y realicen verificaciones de antecedentes.

Antes de esta regla, sólo aquellos que vendían armas como principal fuente de ingresos necesitaban una licencia. Ahora, cualquier persona que venda armas para generar ganancias necesita una licencia y debe realizar verificaciones de antecedentes.

México se menciona mucho en el contexto de estas nuevas regulaciones debido a su papel significativo en el tráfico de armas. Las organizaciones de narcotráfico en este país utilizan las ganancias de la venta de drogas en EU para comprar armas, que luego son contrabandeadas de regreso a México.

Este tráfico de armas alimenta el ciclo de violencia y narcotráfico. Según datos de la ATF, en 2021, el 86 por ciento de los casos de tráfico de armas hacia el extranjero involucraban a México, Canadá, Bahamas, Haití y Brasil.

El Departamento de Comercio de EU, que encabeza Gina Raimondo, determinó que algunos productores y exportadores chinos de botellas de vidrio para vino están recibiendo subsidios.

La investigación cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Las empresas identificadas incluyen Shandong Changyu Glass Co., Ltd., Bright Glassware, Boliva International Ltd., Shandong Dingxin Electronic, Wenden Wensheng Glass Co., Ltd., Wuixi Hua Zhong Glass Co. Ltd., Yamamura Glass Qinhuangdao, Xiamen Jane Jonson Co. Ltd., y Zibo Regal Glass Products Co. Ltd. Estados Unidos también está investigando prácticas similares en México y Chile, por lo que los productores de vino nacionales deben estar atentos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo Aquino, tomó una medida ejemplar al inhabilitar por tres meses a Sumacortec para celebrar negocios con la Administración Pública Federal y la Fiscalía General de la República, además de imponerle una multa económica.

Esta decisión, producto de una investigación rigurosa, refleja la gravedad de las irregularidades cometidas por la empresa, que en 2023 presentó documentación falsificada para concursar en la venta de patrullas para los Ángeles Verdes, un hecho que fue debidamente notificado a las autoridades correspondientes.

Fundada en 2011 y comenzando a recibir contratos públicos en 2020, Sumacortec, de Édgar Beltrán Barona, ha mantenido acuerdos por adjudicación directa con diversas entidades gubernamentales. La revelación de que presentaron documentos apócrifos para obtener contratos subraya la necesidad de una vigilancia constante y estricta sobre las empresas que manejan recursos públicos.

Las acciones de la SFP demuestran un compromiso claro con la transparencia y la integridad en el manejo de los contratos gubernamentales, elementos esenciales para mantener la confianza pública en las instituciones.

Al candidato morenista en la alcaldía Miguel Hidalgo, Miguel Torruco, lo obligaron a formarse para emitir su voto, pues al llegar a su casilla quería evitar las filas que en la capital fueron de hasta tres horas, pero no lo dejaron meterse los que llegaron antes a sufragar. En tanto, al exministro de la Suprema

Corte, ARTURO ZALDÍVAR no le fue nada bien este domingo, pues al salir de la casilla fue increpado por los vecinos que le gritaron consignas como ¡vendido! y ¡traidor! Se fue triste y no tuvo tiempo ni ganas de regresarse a discutir.