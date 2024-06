Los Portales

“Nunca en la historia de nuestra joven democracia se había obtenido una victoria tan contundente. Ganamos siete de nueve gubernaturas y llegaremos a 24; en total tendremos 10 mujeres gobernantes de Morena; 27 mayorías en congresos locales se obtuvieron el 2 de junio pasado; en 10 de esos estados se ganó carro completo: diputados locales, diputados federales y el Senado de la República; se obtuvo la victoria en mil 139 ayuntamientos, el 61 por ciento del total. Y claro, aquí está la mayoría del pueblo: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi en el Senado de la República”, dijo ayer Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en la reunión que encabezó la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el WTC de la Ciudad de México.

Hablando de esa reunión. Pocas sonrisas soltó Marcelo Ebrard. Aunque el excanciller dijo apenas que no ha sido invitado al próximo gabinete presidencial, cuentan que su nombre sí está considerado en el listado de próximos funcionarios que se dará a conocer este mismo jueves. Según dicen, las carteras que podría ocupar son las de Economía o Relaciones Exteriores, esto para aprovechar la relación que mantiene con Estados Unidos y su participación en el T-MEC. Pero todavía queda la duda en el equipo cercano de Sheinbaum, pues no se les olvida que este poderoso personaje político nomás no la aceptaba como la corcholata de López Obrador.

***

Sobre la próxima administración que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum, se adelanta la creación de una nueva dependencia que llevará a cabo tareas de transparencia y anticorrupción. Lo que falta definir ahora es si éste nuevo organismo sustituirá eventualmente al Inai o si en algún momento trabajarán de manera conjunta, por lo que aseguran que hay nerviosismo en el edificio de Insurgentes Sur debido a la incertidumbre por lo que ocurrirá en el futuro cercano. Más después de que algunos se pusieron ingeniosos y pidieron una cita con la futura presidenta de México, y hasta el momento, nadie de los firmantes ha obtenido respuesta. No los pelaron pues.

***

Al que tampoco le hicieron mucho caso ayer en el World Trade Center de la colonia Nápoles fue al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien se veía de un lado a otro como tratando de burlar a los defensas de la virtual presidenta electa. Quería llegar a ella, cuentan los que saben, porque quiere ponerse a sus órdenes y recordarle que él siempre ha estado de su lado, en las buenas y en las peores. Pero cuentan los chismosos de la 4T que Sheinbaum no lo quiere cerca, pues sabe que cualquier escándalo de Blanco o su hermano en Morelos puede meterla en problemas antes de que tenga el poder. Y que no importa, el exfutbolista ídolo de las masas lo seguirá intentando, apelando a su amistad con el presidente López Obrador y su familia.

***

Por cierto, entre tanto perredista y priista reconvertido a la nueva religión, perdón, partido político, comentaban que ya está listo el equipo de trabajo que se encargará de hacer una investigación a fondo alrededor de Claudio X. González, este personaje que se presenta como empresario a la sombra de su padre, pero que desde hace años ha trabajado para juntar dinero en los supermercados en nombre de la educación de los niños mexicanos, y que también ha hecho intentos de político tras bambalinas. Que en esta ocasión, o sexenio, no dejarán que vuelva a mover dinero a través de representantes de partidos de oposición o jubilados de los medios de comunicación, para hacerle daño a la narrativa y estructura de la Cuarta transformación. Y menos a la familia del presidente saliente.

***

Y hablando de priistas, tómelo con sus asegunes, pero dicen que la sorpresa en el gabinete podría traer esas siglas en la espalda. Hay historias recientes de personajes de ese grupo político que ayudaron mucho a este gobierno y claro que no son malagradecidos. Que memoria tienen.

***

La renovación de la Cámara de Diputados inició con la entrega de las constancias de mayoría y validez de los 300 ciudadanos que resultaron electos como legisladores por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). La LXVI Legislatura se instalará el 1 de septiembre y tomará protesta a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre como presidenta de México.