Madres solteras juzgadas por la sociedad

Como dice el dicho madre solo hay una y es algo que jamás se puede negar, pero yo hablo de aquellas madres, valientes, luchonas, entregadas, sacrificadas, que dan todo por un hijo, que te aman hasta el ultimo instante de su vida.

Hay madres que luchan contra todo y contra todos para continuar su embarazo y sabedoras que no contaran con el apoyo del padre y menos de la familia, aceptan ser madres solteras, porque saben perfectamente que serán padre y madre al mismo tiempo.

Siempre ha sido un tema criticado y mal visto por la sociedad, que una mujer salga embarazada por accidente o voluntariamente, siendo soltera, viva sola o bajo el mismo techo de sus padres o mas aun cuando es abandonada por su pareja, las criticas se vuelven cada día mas intensas, incluso por las propia familia, y la propia iglesia hace comentarios públicamente con toda la intención, la mayoría de veces a sus espaldas de las mujeres embarazadas, ¿porque lo harán? ¿Por ofender? o porque necesitan hablar mal de una mujer para sentirse poderosos.

Las mujeres que están embarazadas sin pareja, son criticadas por su comunidad, encontrándose en una etapa de vulnerabilidad, muchas veces a la gente eso no le interesa, critica y lastima sus sentimientos, incitando al odio desprecio, exclusión. Sabias que a eso se le llama Violencia Comunitaria y esta penada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el Estado de Veracruz, en su artículo 8 Fracción IV. En el cual se convierte en un delito de género, que se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Quien lo sufra y acude alguna autoridad y esta no hace nada para pararla o poner un alto a la misma, se convierte en violencia institucional como lo marca el Articulo 8 Fracción V de la misma ley, son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden público, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados etc. Hay que recordar que el delito se comete por omisión o acción así lo ordena en su artículo 18 del código penal de Veracruz. Hace un tiempo la iglesia comento que “las madres solteras eran una plaga y que las esposas deben de tener los hijos que dios les mande”. Suena totalmente discriminatorio, misógino, homofóbico, violento, agresivo. Como dice Rosario Castellanos, “Mujer que sabe latín, no tiene marido ni llega a buen fin,” un adagio misógino y discriminatorio.

Aquellas madres solteras las abandonaron por la irresponsabilidad de un hombre, y ni tan siquiera son culpables de ser madres solteras, ellas que sienten la impotencia de ver a sus hijos enfermos, o con una discapacidad, ellas que se caen y se levantan, con una fuerza absoluta, única y siguen adelante.

Mujer nadie debe, ni puede ofenderte, públicamente ni de manera privada, porque es tu derecho, a vivir libre de violencia, te protegen los tratados internacionales que México ha hecho, ante la ONU, así como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, de las Mujeres, que es la (CEDAW), La convención Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra de la mujer, como es “Convención de Belén do Para”.

Como te darás cuenta la tecnología avanza y las leyes de la mano de ella, mujer tú tienes derechos. ¡No estás sola!, y recuerda nadie puede discriminarte, etiquetarte, humillarte, señalarte.

Tu mujer tienes derecho y la libertad a decidir cuantos hijos y embarazos quieres tener, es un delito que te obliguen a embarazarte.

Aquellas madres que son abandonadas, divorciadas, separadas u olvidadas por su pareja o el padre de su hijo ¿sabías que tienes derechos que te protegen a ti y a tu hijo? ya sea que seas casada o que hayas vivido en concubinato, o seas madre soltera, la ley te protege y tienes derecho a los alimentos. (Artículos. 232,233, 234, 235, 236 del código civil del Estado de Veracruz.) Ante la imposibilidad de dar alimentos la obligación recae en los padres, hermanos en los demás ascendientes por ambas líneas hasta el cuarto grado.

