Manuel Huerta: crónica de una degradación

Les voy a contar lo que una fuente (como dicen los periodistas) muy morenista me relató la mañana del pasado martes con respecto al affaire del exsecretario del Bienestar y hoy candidato a senador de la República, el naolinqueño Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que el primero de marzo se amaneció-atardeció estando en la primera fórmula de la coalición Morena-PT-Verde, y por la noche le avisaron que el INE lo había bajado a la segunda fórmula.

En pocas palabras, que su partido prefería a Claudia Tello, una militante común de ese instituto político que no junta ni a 50 personas si ella las convoca, que al que le ganó a Rocío Nahle la candidatura a la gubernatura, pero que con el pretexto de la equidad de género se la arrebataron para colocarlo en la primera posición de las dos senadurías.

Lo anterior quiere decir que si Morena pierde las elecciones estatales, Manuel de todas formas entraría, bajo la suposición que quedaría su coalición en segundo lugar, y él ingresaría al Senado como primera minoría.

Ahora, al degradarlo, difícilmente Manuel será senador, dado que Rocío, en lugar de estar levantando simpatías en la campaña, está sembrando odios entre las mismas bases de los cuatro partidos que la postulan, augurando infinidad de dirigentes de esos institutos políticos que van a perder la elección y, en consecuencia, se le esfuman las posibilidades de ganar también las dos senadurías, primordialmente la primera fórmula.

Al enterarse de ese “descontón”, Manuel quiso culpar al INE y dijo que le exigiría una explicación de lo que sucedió, tratando de quitarle culpa principalmente a su partido, Morena, pero Josué Cervantes, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, ni tardo ni perezoso salió la mañana del pasado lunes a precisar que la mano negra se la hizo su partido a Manuel, dado que ellos fueron los que pidieron el >fusilamiento del ganador de las encuestas de gobernador<.

En razón de todo esto, le marqué a mi fuente y después de dos llamadas fallidas, a la tercera me explicó que el bajón venía porque Manuel estaba haciendo campaña solo para él, que no llamaba para que votaran en las 5 boletas electorales por Morena; que fueron recopilando audios y que se los llevaron precisamente el viernes primero de marzo, aprovechando que todos fueron al Zócalo a acompañar a Claudia Sheinbaum, y que allí la candidata gobernadora habló con un señor de apellido Esquer, le dejaron el material probatorio, con la atenta suplica que tomara cartas en el asunto para que castigaran al susodicho, porque quería “jugarle al vivo”.

Puede ser que sí, como puede ser que no. Lo cierto es que para que se haya tomado semejante decisión en la cúpula morenista, con la venia de Claudia, es porque Manuel Huerta tuvo que haber hecho algo trascendental que generó su decapitación.

Solo él sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente originó semejante decisión peligrosa, que no solo afectará a Rocío Nahle, sino también a la candidata presidencial, porque de no ser cierta la versión que me dieron, conociendo a Manuel, no dudo que tomará venganza contra los autores del fuego amigo.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @helíherrerahernández

(X) HELÍHERRERA.es