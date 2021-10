Me toco para que a mí no me toque

En México el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres; Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que es muy común escuchar sobre el cáncer de mama, pero que es mejor hacer conciencia y tomar medidas de prevención, ya que del 100% de mujeres con cáncer de mama, 80% de los casos son detectados en estados avanzados; solo 20% se detecta a tiempo y son curables. En América Latina y el Caribe mueren más de 52 mil mujeres al año, en su mayoría el diagnóstico es por tumores malignos. Como mujeres estamos expuestas a esta enfermedad mortal y aquellas donde existen antecedentes familiares de cáncer, las estadísticas crecen. El miedo y el estrés se apoderan, no vives tranquila, ya que cualquier dolor, punzada, comezón, cambio de color en la piel del seno o una bolita detectada hacen que el temor crezca, piensas que las expectativas de vida se reducen y tu vida se convierte en agonía. Hoy puedo decirte que Veracruz es pionero en un proyecto de vida innovador, importado desde Alemania. Siete mujeres veracruzanas con discapacidad visual se graduaron en 2019 como especialistas táctiles, todas ellas con carrera universitaria en lengua inglesa, promotoras de salud, especialistas en palpación clínica de mama del programa “Manos que salvan vidas”; ellas están capacitadas para detectar malformaciones y prevenir el cáncer, su discapacidad visual la convierten en capacidad para salvar la vida de mujeres. Es un proyecto que adapta el modelo de discovering hands que se desarrolla en Alemania y consiste en la formación y especialización de mujeres con discapacidad visual para que puedan detectar tempranamente, por medio del tacto, posibles tumores malignos en el seno. La investigación científica corrobora la superioridad de las capacidades táctiles en personas con discapacidad visual, de la pérdida de la vista nace una necesidad que conduce al entrenamiento compensatorio de las demás habilidades sensoriales, el tacto, lo cual queda claramente demostrado por la capacidad de leer el alfabeto braille. Ellas tienen medidas de sus dedos y de las yemas de los mismos, con ello saben las medidas exactas en milímetros y centímetros de los quistes, tumores o bolitas en el pecho de las mujeres. El tiempo de palpación en un médico es de dos minutos y no tienen un método estandarizado ni un control de calidad. La exploración de una AET se realiza en un tiempo de 30 a 50 minutos, con un método estandarizado, logrando con ello un alto porcentaje de veracidad en el diagnóstico que emiten. Estas siete mujeres de la AET siguen un método estandarizado y certificado y están capacitadas en comunicación y psicología del seno, ofreciendo tranquilidad y experiencia. Con esto Veracruz está a la vanguardia, ya que México en política e innovación de salud de Centroamérica y América Latina ocupa los primeros lugares, por lo que es un orgullo que nuestro estado desarrolle acciones de salud para salvar vidas de mujeres; me sumo a esto con emoción y respeto, porque lo merece. Es importante difundirlo porque es necesario la prevención. Estas siete guerreras podrán detectar, con sus habilidades, el cáncer de mama y con ello disminuir la mortandad por esta causa. Mujeres, es importante la exploración mamaria, toca para que a ti no te toque. Todas las mujeres deben de realizarse la mastografía a partir de los 40 años, cada dos años y cuando tu médico te lo indique. El cáncer de mama es curable cuando se detecta a tiempo. lexfemme.12@hotmail.com

