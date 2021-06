Mensajes ignorados

En la vieja política siempre se habló de tiempos de sumar, de sumarse y de sumirse; era una regla que se cumplía, y quien no la acataba sufría las consecuencias.

También se acuñó aquella otra frase de que los carniceros de ayer, se convertían en las reses de hoy, y así por el estilo, y con ciertas variables, sigue vigente. Es el caso de los Yunes, el padre Miguel Ángel dedicado toda su vida a la política que lo llevó a encumbrarse en altos cargos en diferentes gobiernos e incluso gobernador por dos años, y sus hijos Miguel que ha sido diputado, alcalde de Boca del Río y también pretendió serlo del puerto jarocho, así como Fernando, ex senador y actual edil de Veracruz, quienes han sido arrinconados por la 4T para quitarlos del camino de la política, y hasta enviarlos a la cárcel si se les encuentran responsabilidades y un juez valida las pruebas que se presenten. En los dos últimos años ha habido amagos de fincamiento de responsabilidades por presumibles malos manejos de recursos públicos en su gobierno, pero lo realmente inquietante fue lo sucedido antes de la elección, cuando hubo la filtración de una nota publicada por La Jornada sobre una investigación de la Fiscalía General de la República al reabrir una denuncia contra de Yunes Linares por irregularidades multimillonarias a su paso por la dirección general del ISSSTE, durante la presidencia de Felipe Calderón. Desde entonces, tras una fugaz precisión mediática, nada se sabe del nativo de Soledad, acostumbrado al debate y protagonismo, aún habiendo razones para salir a defender a su vástago por la determinación de declarar inelegible a Yunes Márquez como candidato a la alcaldía porteña, dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) primero, y después confirmada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y finalmente por la Sala Superior del mismo TEPJF, aunque el ex alcalde boqueño y el PAN operaron hábilmente para nombrar como candidata sustituta a su mujer, Patricia Lobeira, lo que les dio el resultado que esperaban y, en los números aún no definitivos, ganó con escaso margen, pero hay una sorda lucha por acusaciones de fraude que se va a dirimir en los tribunales, aunque hay carpetas de investigación penal iniciadas a los dos hermanos, por falsificación de documentos. Otros datos que deben considerarse, es la presencia del Ejecutivo federal, el primero de junio a la Escuela Náutica Mercante ‘Fernando Siliceo’ en tierras jarochas, tomando como coyuntura la ceremonia del Día de la Marina, a la que no acudió el Alcalde Fernando Yunes, no fue invitado; y apenas hace dos días, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó su molestia por la construcción de la Torre Faro, de 24 pisos, que se construye cerca del Malecón, en Arista entre 16 de septiembre y Xicoténcatl, que afecta visualmente el centro histórico de Veracruz y por lo cual, expresó, la conveniencia de “rebanar” ese edificio, cuya propiedad no se ha revelado. Lo cierto es que son mensajes de que la 4T quiere tomar revancha contra los Yunes, con el uso del poder, por las muchas ofensas que hicieron tanto al presidente de la República cuando fue candidato, como al actual Gobernador. Esperemos programas.

