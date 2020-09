Mes patrio y la verdad escondida

Desde mi punto de vista septiembre ha sido, a menos para mí, el punto de quiebre de los años. Realmente este mes supone la vuelta del curso, no solamente escolar, sino de la actividad en sí misma. Es el mes en el que da la impresión de que los relojes se han puesto de nuevo en marcha para que cada uno hagamos lo que nos corresponde, suponiendo que en esta era alguien sepa qué significa eso.

Pero antes de seguir con este artículo quiero ofrecerles una disculpa por no hacer el ejercicio de empeñarme a desear que el mundo sea como fue y no como lo es en estos momentos. Me disculpo por no ser capaz de superar lo que se esperaba de quienes nos autollamamos analistas, por parte de quienes no hacen el favor de leernos.

También pido su comprensión por no ser capaz de dejar atrás lo sucedido y de buscar sobreponernos ante este momento para poder construir una línea de pensamiento que ayude a salir de donde se está, o al menos que permita sobrellevar la situación actual mejor que como se está realizando. Sí, todo cambió, porque nunca antes pensamos que tendríamos las condicionantes que ahora tenemos.

Porque aunque se quisiera seguir luchando contra la corrupción y pese a que eso sea una condición sine qua non para poder seguir viviendo, nada nos garantiza que la corrupción de estos tiempos no será todavía peor y más grave que la del pasado.

Pero sobre todas las cosas seguimos lamentándonos por lo sucedido, porque por cada lágrima derramada, por el ayer que leo y por cada planteamiento acerca de todo lo que perdimos, en mi cerebro sólo resalta una pregunta: ¿en dónde estábamos cuando permitimos todas las barbaridades que hicieron, que facilitaron que una situación como esta se presentara?

Ya lo dijo la madre del rey Boabdil cuando éste perdió Granada: “no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

Nosotros como país hemos perdido el norte y ahora es importante saber que este no es el tiempo ni de las grandes venganzas ni la noche de los cuchillos, porque aquí simplemente contamos con el amanecer de una mañana, de una carpeta en la que repentinamente podemos pasar a ser enemigos del pueblo, tal y como sucedió en la época de Robespierre.

Y es que viendo todo lo que está sucediendo a partir de aquí, ¿cómo debemos analizar la política? ¿Cómo serán las siguientes campañas electorales?

El Covid-19 se ha convertido en el gran elector. Ya sea por el número de muertos, por el desabasto de medicamentos o por el fracaso del sistema de salud global, esta crisis también acompañada por el hambre, la desgracia y el desempleo, nos ha condicionado de tal manera que ahora resulta imposible votar por alguien que no haya tenido que ver con esta situación.

Este año se llevarán a cabo elecciones locales en Coahuila e Hidalgo; el día de la elección será el próximo 18 de octubre.

En Coahuila se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación popular. En el caso de Hidalgo, se elegirá la representación de 84 municipios.

En 2021, los ciudadanos votarán por gubernaturas, diputaciones y alcaldías el próximo 6 de junio.

De acuerdo con el mapa del INE renovarán gubernaturas Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Campeche. Así como mil 926 ayuntamientos en 30 estados.

También se renuevan 500 diputaciones a nivel federal, así como mil 63 diputaciones de congresos locales.

Se instalarán aproximadamente 164 mil 550 casillas, serán contratados más de 48 mil supervisores y capacitadores electorales, quienes visitarán a cerca de 12 millones de personas para contar más de un millón de funcionarios de casilla.

El 26 de agosto, el INE aprobó las modalidades de voto postal y electrónico por internet, para que mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

Según los lineamientos del INE, el periodo para que los mexicanos en el extranjero voten, se abrirá el 22 de mayo de 2021 y se cerrará el 6 de junio del mismo año.

Los comicios de 2020-2021 implicarán la renovación más grande del poder público en la historia del país y serán un parteaguas y un desafío que pondrá a prueba la consistencia de la democracia mexicana, en la que el INE buscará que sean recordados como el año en el que el compromiso con la democracia se impuso al desafío de la emergencia sanitaria.