Misil de MC y daño causado

Se comentó en una entrega anterior que el misil lanzado por el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, había dado en el blanco elegido y dañó el impacto alcanzó a dañar línea de flotación de un gobierno estatal que discursivamente se ha presentado como austero y de resultados, pero sólo en dichos. Con datos duros, el representante político del senador Dante Delgado, señaló al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de endeudar a Veracruz, comparándolo nada menos que con el más cuestionado ex mandatario, Javier Duarte de Ochoa. Hubo un intento de control de daños, pero se limitó a plantear una frase intrascendente del aludido: “no manchen, no me comparen con Duarte; no nos llevamos así. Según los datos del líder del MC en la entidad, en 2011, en el primer año del priista como Gobernador, solicitó préstamos por 15 mil 500 millones de pesos, mientras que en 2019, ya en en el primer año de ejercicio del morenista, éste contrató créditos por 21 mil 300 millones; y en 2012, segundo año de gobierno de JDO, la deuda contratada fue por 19 mil 300 millones, pero García no se quedó atrás, también en su segundo año endeudó al estado con otros 19 mil 800 millones de pesos, es decir, en los dos primeros años de esos gobierno se incrementó astronómicamente la deuda; en 34 mil 800 millones con Javier y con Cuitláhuac en 41 mil 100 millones de pesos. La segunda intervención de García fue de nuevo para defenderse, pero, como sin claridad, con enredada numerología y conceptos confusos, sin aclarar los puntos vitales de ese endeudamiento al que hizo referencia Gil y afecta al aparato estatal de gobierno y a los veracruzanos. La respuesta esperada era dejar en claro para qué se contrató ese dinero prestado en 2019 y 2020, si para pago de pasivos institucionales, gastos operativos u obras, y especificarlo en cada caso. No hubo un desmentido puntual al señalamiento, por lo cual se admitió, sólo argumentos del componente de los créditos, reestructuraciones y monto actual, que tampoco queda claro, y según los datos, hasta el 2021 era de 108 mil 514 millones de pesos. ¿A cuánto asciende ahora ese endeudamiento? No se dijo, lo cual, por lo menos genera inquietudes y dudas, pues lo correcto habría sido dar la información completa, que la tienen, pero no se reveló. La cuestión es compleja. Desde hace años, concretamente desde Miguel Alemán Velasco, comenzaron a contratarse créditos, y esa deuda creció exponencialmente en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa; sin embargo, ahora se ha revelado con cifras que también ha pasado lo mismo en el actual gobierno morenista, y hasta en mayor proporción, sin que se observen obras de infraestructura de gran impacto, pues las que se ha hecho, muchas según el último informe de Gobierno, han sido menores y en municipios alejados. Ese es otro reclamo de grandes sectores de la población, que sólo conoce de inversiones del gobierno federal en programas de mejoramiento urbano o en planteles escolares. No hay otra evidencia de obras materiales, salvo el rescate de hospitales, entre ellos el de Perote, que recién inaugurado, ayer se inundó por ser una obra deficientemente realizada. La falta de aportación de pruebas concretas del gobierno veracruzano ante la evidencia de un mal manejo de las finanzas públicas, opacidad y probable despilfarro del gobierno veracruzano, podría ampliar ese boquete que acaba de abrir Movimiento Ciudadano al gobierno de Morena. Y es lo que apenas comienza a denunciarse públicamente.

