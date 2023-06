Morena: maquinaria de violaciones a las leyes electorales

¿Cuántas veces han desobedecido la ley los hombres y mujeres de la 4T? ¿Usted lo recuerda? Para variar, el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a desafiar al Poder Judicial, ahora incumpliendo un amparo que le daba a la senadora Xóchitl Gálvez el “Derecho de Réplica”, para presentarse a la mañanera y corregirle la plana al Ejecutivo, que miente y agrede verbalmente desde ese púlpito, sin importarle las consecuencias, amparado en el cargo que ostenta, y al observar que el Poder Judicial Federal no lo ajusticia, no le aplica la ley por los desacatos que comete.



Así ha sido desde que tomó posesión como presidente de México, y con esa actitud ha envalentonado a todas sus huestes a que violenten el marco constitucional, a que vulneren las leyes reglamentarias, a sabiendas que nada les pasará, o que nada les harán.



¡Desacatos de los gobernadores! ¡Desacato de los diputados! ¡Desacato de los ayuntamientos! y no pasa nada, no hay sanción para los responsables con la perdida de los cargos, con cárcel y multas. Jueces y magistrados no les aplican las leyes y sanciones que a usted y a mí sí, pero a las mujeres y hombres de la 4T, No.



Este mismo mes, amachinados como ya andan, sus precandidatos arrancaran campañas violando a todas luces la ley electoral federal, y ya verá usted que Taddei Zavala y sus consejeros no dirán ni pio, al igual que los magistrados del Tribunal Federal Electoral.



Serán testigos del cúmulo de violaciones que las corcholatas ejecutarán desde el 19 de junio con actos anticipados de campaña, y nada harán para sancionarlos.



Tan solo Claudia Sheinbaum acumula 137 denuncias en el Instituto Nacional Electoral por ese concepto, y sus autoridades ni la ven, ni la oyen, ni la sancionan. La impunidad que disfrutan los funcionarios cuatroteístas es inaudita. ¡Solo en México es posible! Y así, envalentonados por ello, arrancan campaña valiéndoles un pepino el marco constitucional, las leyes electorales. ¡Solo sus chicharrones truenan!



La que salga o el que salga como candidato de MORENA el 6 de septiembre, traerá la mancha de haber salido de un alumbramiento cargado de ilegalidad, en contrario sensu a lo que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 226, numeral 2, que precisa “que los procesos internos para elegir candidata/o a la presidencia de la república deben ser en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección, y no podrán durar más de 70 días”.



Quedará registrado en la historia de México —eso sí—, como una candidata o candidato inconstitucional, ilegal e inmoral.



Pero ya sabemos que para estos señores y señoras cuatroteístas, la ley no es la ley, y de moral, mejor ni hablamos, porque se llenaron la boca afirmando en la campaña de 2018 que si ganaban y eran funcionarios no mentirían, no robarían y no traicionarían, y por donde usted se voltee, la mentira es diaria, prueba de ella es la afirmación hecha el pasado sábado por el presidente López Obrador en el municipio de Álamo Veracruz, donde a cientos de ciudadanos allí reunidos les volvió a mentir, al afirmarles que antes de que termine su mandato, tendremos los mexicanos una salud mucho mejor que Dinamarca.



La salud en México está peor que cuando él llegó, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros.



Correo:



plazacaracol@hotmail.com